Un but de Miro dans les arrêts de jeu de la première période a offert à l’Angola une victoire 1-0 contre le Soudan du Sud, ce mardi à Juba, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Can 2027. Les Palancas Negras prennent la tête du Groupe B avec dix points, devant l’Egypte (8 poimts), tenue en échec par le Malawi (0-0), informe beninwebtv. L’attaquant angolais a trouvé l’ouverture juste avant la pause et inscrit son troisième but de cette campagne qualificative. Son équipe a ensuite conservé cet avantage jusqu’au coup de sifflet final, malgré les changements effectués par les Sud-Soudanais au cours de la seconde période.

Samedi dernier, Miro avait déjà marqué dans le temps additionnel lors du succès (2-0) de l’Angola à Luanda. Ces deux victoires sans but encaissé portent les Angolais à dix points en quatre rencontres, alors que le duel à distance avec l’Egypte était encore à égalité avant cette journée. Les Pharaons n’ont pas réussi à prolonger leur victoire 5-0 obtenue vendredi contre le Malawi.

Accrochés à Lilongwe, malgré plusieurs changements offensifs en seconde période, ils totalisent désormais huit points. Leur défense n’a toujours pas encaissé de but dans ces éliminatoires, mais ce deuxième nul les laisse derrière l’Angola.

L’Angola recevra l’Egypte en mars 2027 avant de se déplacer au Malawi pour son dernier match. Une victoire contre les Pharaons lui garantirait une place en phase finale, alors que les deux premières équipes du Groupe B seront qualifiées.

Le Malawi, troisième avec quatre points, garde une possibilité de revenir dans la course lors des deux dernières journées. Le Soudan du Sud, battu à quatre reprises, reste sans point et ne peut plus terminer parmi les deux premiers du groupe.