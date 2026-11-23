L’Equipe nationale du Sénégal a bouclé sa préparation à la Can beach soccer 2026 par une deuxième victoire en match amical face au Malawi (6-4). Un dernier test qui a permis aux Lions de prendre leurs marques avant le début de la compétition, prévu le 28 novembre. Les deux équipes ont rapidement trouvé le chemin des filets pour se retrouver à égalité (1-1) en début de rencontre. Mais les hommes de Ngalla Sylla ont ensuite pris le contrôle des débats. Sanou Thiaw, Ousseynou Faye et Pape Sidy Fall ont notamment participé à creuser l’écart en faveur du Sénégal.

Le Malawi n’a toutefois pas baissé les bras. Son numéro 10, déjà remarqué dans cette rencontre, s’est illustré avec un doublé en deuxième période. Une prestation qui confirme que la sélection malawite pourrait être un adversaire à prendre au sérieux durant cette Can. Malgré cette réaction, les Lions ont conservé leur avantage et se sont finalement imposés sur le score de 6-4.

Au-delà du résultat, cette deuxième confrontation a également été marquée par une meilleure ambiance autour de la rencontre. Cette fois-ci, la sonorisation était au rendez-vous et le public a répondu présent. Au coup de sifflet final, joueurs et supporters ont prolongé le moment à travers des séances de photos et des échanges avant le départ des équipes.

Le Sénégal peut désormais se tourner vers son premier rendez-vous officiel. Les Lions ouvriront la Can beach soccer 2026 face au Ghana, le 28 novembre à 16h 30, sur la plage de Saly Ouest.

Avec wiwsport