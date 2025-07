Bousculée, puis impitoyable, la Zambie a dompté le Sénégal (3-2) mercredi à Mohammédia, et prend une option sur les quarts de finale de la Can féminine. Pour la qualif’, il faudrait que les Lionnes de Mame Moussa Cissé sonnent la révolte face au Maroc, large vainqueur de la Rdc (4-2).

Le danger rôde toujours quand Barbra Banda et Racheal Kundananji rôdent autour de la surface. Le Sénégal l’a appris à ses dépens. Sur la pelouse étroite et vibrante du Stade El Bachir, les Copper Queens ont signé un succès haletant (3-2), le genre de victoire qui forge les ambitions. Celles d’une équipe qui ne veut plus se contenter d’un joli parcours. Sous la chaleur de Mohammédia et face à des Lionnes de la Teranga mordantes, les Zambiennes ont d’abord tremblé. A peine cinq minutes de jeu et déjà Nguenar Ndiaye faisait taire les supporters venus en nombre : lancée en profondeur par Méta Kandé, la buteuse sénégalaise ajustait Musole d’un plat du pied chirurgical. Un froid réalisme pour refroidir les favorites.

Mais cette Zambie-là a de la ressource, surtout quand son duo magique entre en action. A la 12e minute, c’est Banda, déjà omniprésente, qui égalisait d’une frappe limpide dans la lucarne, après un excellent travail de Kundananji. Le ton était donné : ce match n’allait rien céder à l’ennui.

La suite, c’est une cavalcade des deux côtés, des frappes à bout portant, des tacles salvateurs, et un public conquis. Jusqu’à ce que la Zambie, plus lucide, reprenne les commandes. Six minutes après la reprise, Kundananji, bien servie dans la surface, plaçait son ballon hors de portée de Tening Sène (2-1, 51e). Le Sénégal venait d’encaisser un deuxième uppercut.

Toujours aussi tranchante, Banda allait ensuite signer le troisième but zambien (3-1, 73e), en renarde des surfaces, sur un corner mal renvoyé. Son doublé, son message. La capitaine zambienne, encore, toujours, partout.

Un sursaut sénégalais trop tardif

Mais les Lionnes ont du cœur. Et un mental forgé dans les joutes ouest-africaines. Quand Ndiaye s’est écroulée dans la surface à la 80e minute, elle n’a pas tremblé au moment de transformer le penalty (3-2). Il restait dix minutes pour renverser l’histoire.

Elles ont tout tenté. Des centres, des frappes, des corners à répétition. Mais Musole, impeccable sur sa ligne, a fermé la porte à double tour. Dernier rempart d’une Zambie qui a tremblé sans jamais rompre.

Avec ce succès, la Zambie grimpe à quatre points dans le Groupe A et se rapproche d’une qualification en quarts. Le Sénégal, qui espérait valider son billet dès ce deuxième match, devra patienter. Au-delà du score, les Copper Queens ont envoyé un signal fort. Leurs ambitions ne sont pas feintes. Avec Banda en dynamiteuse et Kundananji en finisseuse, la Zambie avance masquée, mais déterminée. A Mohammédia, elle a rappelé qu’elle faisait bel et bien partie des candidates au titre.

