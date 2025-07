Face aux championnes en titre ce soir (19h Gmt), les Lionnes ont l’occasion de créer l’exploit historique de se hisser en demi-finales d’une Can féminine. Mais les filles de Mame Moussa Cissé devront tout donner, en jouant sans complexe face à l’ogre sud-africain.

Tenante du titre, l’Afrique du Sud a assuré sa première place dans la Poule C suite à son large succès 4-0 obtenu au détriment du Mali, ce lundi. C’est la deuxième victoire des Banyana Banyana après celle acquise d’entrée face aux Ghanéennes (2-0). Encore invaincues, elles étaient assurées de la qualification suite au résultat nul obtenu contre les Tanzaniennes (1-1) en supériorité numérique.

Elles seront favorites de leur duel contre une Equipe sénégalaise qui termine deuxième meilleure troisième (sur le podium du Groupe A). Les Lionnes sont passées de justesse, devant les Botswanaises (3es, Groupe B), à la faveur d’une meilleure différence de buts. Après avoir offert un récital aux dépens de la Rdc (4-0), elles se sont inclinées devant la Zambie (3-2) et le Maroc (1-0) successivement.

Mame Moussa Cissé : «On veut écrire une page de l’histoire»

Ce samedi, à 19h Gmt, à Oujda, il faudra que les Sénégalaises élèvent leur niveau de jeu. Et leur coach en est conscient.

«Nous aurons une très belle Equipe d’Afrique du Sud que nous avons jouée il y a quelque temps. C’est une équipe qui a un énorme potentiel. Mais je pense que s’il y a une pression, elle doit être du côté de l’Afrique du Sud qui a tout à perdre ; son statut de favorite lui impose de gagner. Nous sommes des challengers, mais nous avons tout à gagner sur ce match. Si on gagne, on aura écrit une très belle page de notre histoire, ce serait la première fois que le Sénégal atteigne les demi-finales d’une Coupe d’Afrique. C’est un grand défi de battre la championne d’Afrique en titre», souligne Mame Moussa Cissé. Qui estime que l’objectif intermédiaire est atteint : «Notre premier objectif était de se qualifier pour le deuxième tour, et nous y sommes parvenus. Le plus important est maintenant devant nous. Nous voulons rebondir après ce que nous avons fait contre la Zambie et le Maroc, surtout en apprenant de nos erreurs. Ces deux matchs ont été pleins d’enseignements. Il faudra revoir notre façon de jouer. Je pense que notre groupe n’a pas montré tout son potentiel sur ce premier tour. C’est maintenant l’occasion d’élever notre niveau, d’autant plus que l’adversité sera de taille. Dans une telle compétition, on ne peut que compter sur soi. Nous devons nous battre. Nous ne pouvons pas être favoris contre l’Afrique du Sud. Mais tout est possible sur un match. Nous nous préparons à toutes les éventualités. Nos joueuses ont faim, elles ont envie d’écrire l’histoire. Une grande opportunité nous est offerte avec ce match contre l’Afrique du Sud.»

hdiandy@lequotidien.sn

(avec cafonline)