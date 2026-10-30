Interrogé à Doha, au Qatar, dans le cadre de l’événement Cnn Global Perspectives, le dirigeant sud-africain est revenu sur ce dossier brûlant du football africain. Ses déclarations interviennent au lendemain de la clôture d’une consultation menée auprès des 54 fédérations membres de la Caf, invitées à se prononcer sur l’avenir de la compétition.

Motsepe annonce une décision imminente

Le président de la Caf n’a pas encore officialisé l’abandon de la réforme, mais ses propos laissent peu de doute sur la tendance qui se dessine.

«J’avais annoncé il y a quelques semaines, au Cap-Vert, que nous allions réexaminer cette question. Il y avait un large soutien en faveur d’un retour à une Can tous les deux ans, ce que j’ai toujours soutenu», a déclaré Patrice Motsepe.

«J’ai reçu beaucoup de correspondances de nos associations membres concernant ce qui devrait se passer, à savoir organiser la Can tous les deux ans. Une décision sera prise et je suis convaincu que ce sera la bonne. Nous l’annoncerons très prochainement», a-t-il ajouté.

Selon Sabc Sport, le Secrétaire général par intérim de la Caf, Samson Adamu, avait adressé cette semaine une circulaire aux 54 fédérations africaines, leur demandant de choisir entre une Can biennale et une Can quadriennale. La date limite pour transmettre leur position était fixée au mercredi 28 octobre.

Les premiers retours semblent largement favorables au maintien du format historique.

Un rétropédalage spectaculaire, moins d’un an après la réforme

Cette nouvelle sortie de Motsepe intervient dans un contexte particulièrement embarrassant pour la Caf. Le 20 décembre 2025, à la veille de la Can au Maroc, le président de l’instance avait annoncé que la compétition passerait à un rythme de quatre ans après les éditions 2027 et 2028. Une révolution pour un tournoi organisé traditionnellement tous les deux ans depuis sa création en 1957.

La réforme avait immédiatement suscité un tollé sur le continent, de nombreux observateurs y voyant une concession aux intérêts de la Fifa et des clubs européens.

Elle soulevait également une question économique majeure : comment compenser la diminution des revenus générés par la Can, principale source de financement des autres compétitions africaines ? La création annoncée d’une Ligue des Nations africaine devait répondre à cette problématique. Mais, comme l’a reconnu la Caf dans sa récente consultation, une nouvelle compétition pourrait mettre plusieurs années avant de générer des recettes comparables. Dès le 9 octobre, la Caf envisageait déjà de revenir sur sa décision, une possibilité ensuite confirmée par Motsepe lors d’une conférence au Cap-Vert.

Face à ces multiples oppositions, le retour au cycle biennal pourrait donc être entériné lors de l’Assemblée générale ordinaire prévue le 21 novembre à Abuja, au Nigeria. Reste désormais à transformer cette tendance en décision officielle. Après avoir défendu une réforme historique, Patrice Motsepe semble donc sur le point de consacrer son abandon, moins d’un an après l’avoir annoncée.

Avec Afrik-Foot