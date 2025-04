La Côte d’Ivoire a remporté le choc face au tenant du titre, le Sénégal, ce vendredi en quart de finale de la Can U17. Sur la pelouse du Stade municipal de Berrechid, les Lionceaux ont dominé l’ensemble du match, avant de tomber aux tirs aux buts (0-0, 3 tab 5).

Dans un premier acte très fermé, avec très peu de situations à se mettre sous la dent (aucun tir enregistré à la demi-heure de jeu), la Côte d’Ivoire prenait des risques -certes calculés- la première en attaque. A la suite d’une combinaison à trois sur l’aile droite, un coéquipier délivrait un long centre au second poteau pour Souhalio Bamba, qui se faisait devancer par Alpha Mbengue, lequel coupait la trajectoire en déviant de la tête en corner (5e).

Alynho Haïdara muselé

Quelques minutes plus tard, Bi Junior Zahi testait la vigilance de Vincent Gomis sur un corner rentrant tiré à droite. Deuxième meilleur buteur du tournoi (6 buts), Alynho Haïdara était parfaitement muselé par la meilleure défense du tournoi, et plus spécifiquement par le défenseur central Cheikh Dieng, auteur d’un marquage agressif sur le joueur de Mayence.

Le Sénégal répliquait, mais timidement, par une passe en retrait de la gauche qui ne trouvait pas preneur au second poteau (10e), puis avec un long corner botté du coin gauche, ne donnant rien au second poteau (20e). Dans le temps additionnel, les Lionceaux exécutaient enfin la première frappe du match, certes contrée, dans la surface, juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, les tenants du titre se montraient plus entreprenants, impulsant davantage de rythme à la rencontre. Héritant d’un ballon dos au but au point de penalty, Mouhamed Wagne tentait un tir en pivot qui passait près du poteau gauche de Christ Yannick Kouassi (52e).

Dans la minute suivante, El Hadji Baytir Fall, lancé à droite dans le dos de la défense, dévissait complètement sa frappe en bout de course. Cette dernière passait largement à côté du montant gauche de Christ Kouassi (53e). La Côte d’Ivoire à son tour haussait le curseur, à l’initiative de Alynho Haïdara dont le décalage vers la droite pour Souhalio Bamba conduisait à un centre-tir passant de justesse à côté du poteau droit de Gomis (75e).

Le match se débridait dans les longs arrêts de jeu (11 minutes) suite à la réduction en infériorité numérique des Ivoiriens, privés de Obli Kouamé pour les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Le défenseur central était logiquement expulsé après visionnage de la Var pour un coup de pied levé et dangereux à hauteur du visage de Etienne Mendy (89e).

Finalement, le sort de la rencontre se décidait lors de la séance des tirs aux buts, laquelle penchait en faveur de la Côte d’Ivoire, concrétisant 5 tentatives contre 3 pour le Sénégal qui quitte la compétition sans encaisser de but.