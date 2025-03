La ministre en charge des Sports, Khady Diène Gaye, a exhorté, mardi, les Lionceaux à se «donner à fond sur le terrain, dans un esprit de fair-play», pour conserver le titre continental à l’issue de la Can U17 qui démarre ce samedi au Maroc.

«Vous partez au Maroc avec l’ambition légitime de conserver votre titre continental. Je vous exhorte à vous donner à fond sur le terrain», a dit la ministre en charge des Sports, hier lors de la cérémonie de mise du drapeau national. «Vous êtes les ambassadeurs de notre pays, les porteurs de notre espoir et de nos rêves. En arborant ce drapeau, vous représentez bien plus qu’une équipe de football : vous incarnez la jeunesse, le talent, la persévérance et l’esprit de compétition qui animent notre Nation», a lancé Khady Diène Gaye, «persuadée» que les protégés du sélectionneur national, Pape Ibrahima Faye (PIF), vont «ramener» le trophée continental.

En présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et de membres du Comex, la ministre a rappelé le sacre historique des Lionceaux en 2023, avec la bande à Amara Diouf, avant d’encourager les partenaires de Sidy Barham Ndiaye à défendre leur titre «dans un esprit de fair-play, qui demeure l’une des valeurs éthiques du sport». «Que votre parcours soit honoré de succès», a ajouté la patronne du sport sénégalais.

Lundi, dans l’après-midi, le président de la Fsf, accompagné de quelques membres du Comité exécutif (Comex), a rendu visite à la sélection U17 qui quitte Dakar ce mercredi pour le Maroc.

En regroupement depuis des semaines, les Lionceaux ont bien terminé leur préparation en remportant un tournoi au Maroc.

Concernant l’objectif visé, dans un entretien avec le site de la Caf, le sélectionneur national, Pape Ibrahima Faye, affirme que son équipe visait la qualification au Mondial de la catégorie au Qatar.

«La raison est simple : après une victoire, on a tendance à se relâcher, mais ce n’est pas ma philosophie. Je ne me considère pas comme un favori. Je dirige simplement une Equipe nationale et je travaille dur pour maintenir son niveau. Mon objectif principal est de qualifier le Sénégal à la Coupe du monde. Si nous atteignons la demi-finale ou la finale, ce sera une belle récompense pour notre travail», a-t-il dit.

Les Lionceaux vont entamer la défense de leur titre le 1er avril, en affrontant la Gambie. Un derby prévu au Stade El Abdi à El Jadida. Le coup d’envoi du match étant prévu à 14 heures.

Cette 15è édition de la Can U17, prévue du 30 mars au 19 avril 2025, va réunir seize nations. Logés dans le Groupe C, les Lionceaux vont rencontrer, pour leur deuxième, le vendredi 4 avril, la Tunisie. Les protégés de «PIF» vont terminer la phase de groupe en affrontant la Somalie le lundi 7 avril.

Le coup d’envoi de la Can U17 sera donné le samedi 30 mars au Stade El Bachir, où le pays-hôte (Maroc) va affronter l’Ouganda.

