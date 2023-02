Le Sénégal U20 a battu l’équipe mozambicaine par 3 buts à 0. Les Lionceaux se qualifient pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans.

L’équipe du Sénégal a marqué un but durant les arrêts de jeu de la première période. Pape Amadou Diallo a ouvert le score avant que la mi-temps ne soit actée. L’équipe a creusé le score à la reprise. Un but de Pape Demba Diop qui a envoyé le ballon au fond des filets à la 53ème minute. Ce joueur a réalisé un doublé. Il est, en effet, l’auteur du but maqué à 5 minutes de la fin du temps réglementaire lors de la deuxième période.

Les éléments de Malick Daf jouaient aujourd’hui leur deuxième match contre le Mozambique à cette Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Les Lionceaux ont disputé leur premier match contre le Nigéria. Match gagné à un score de 1 à 0.

Les Lionceaux doivent, avant les quarts de finale, jouer un troisième match de poule. Ils affronteront l’équipe d’Egypte, ce 25 février 2023.