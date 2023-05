Le leader des Serviteurs, Pape Djibril Fall, a officialisé, ce samedi à Thiadiaye, sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024, lors d’un grand rassemblement de clôture des opérations de massification du parti dans les 45 départements et dans la diaspora. Cette annonce vient ainsi allonger la longue liste de candidats déclarés pour la Présidentielle de 2024.

Par Alioune Badara CISS (Correspondant) – Après avoir brigué le suffrage des Sénégalais lors des élections législatives de juillet 2022, où il a été élu député, Pape Djibril Fall va se lancer dans la course pour occuper le fauteuil de président de la République en 2024. Le député non inscrit a déclaré sa candidature pour l’élection présidentielle de février 2024, ce week-end à Thiadiaye. Il veut ainsi remplacer Macky Sall à la tête du pays et être le 5ème président de la République du Sénégal.

Selon le leader des Serviteurs, sa candidature est motivée, entre autres, par la défense des Sénégalaises et des Sénégalais, partout, mais également du fait qu’il est convaincu qu’il peut changer le destin du pays. D’ailleurs, il a félicité les 56 000 personnes qui lui ont fait confiance pour l’avoir porté à l’Assemblée nationale, il y a de cela trois mois. Toutefois, il a déclaré qu’un challenge plus haut est devant eux. «Un grand défi est à nos portes. Ensemble, je souhaite vous inviter à le relever, je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024. Nous sommes candidat parce que d’abord, nous sommes convaincu et avons l’intime conviction que nos compatriotes nous feront l’insigne honneur de nous porter à la tête de la magistrature suprême au soir du 24 février 2024. Car la majorité silencieuse, les Sénégalaises et les Sénégalais qui ne se reconnaissent aucunement dans cette sinistre dualité, ces citoyens-là peuvent et doivent considérer notre candidature comme celle du sursaut salvateur de la Nation», a déclaré Pape Djibril Fall.

Il a également fait un diagnostic sans complaisance de l’économie sénégalaise après 12 ans de Plan Sénégal émergent, qu’il a d’ailleurs rebaptisé «Plan Sénégal émergeant». A en croire M. Fall, l’économie sénégalaise est fragile, avant de critiquer certains choix du gouvernement. «La croissance du Pib, la ressentez-vous, chers amis Serviteurs ? Non, non, non. Quid des investissements publics concentrés dans le triangle Dakar-Thiès-Mbour, sur fond de financement étranger lié, alourdissant notre dette et réduisant notre marge de manœuvre budgétaire ?», s’interroge Pape Djibril Fall.

Pour mettre un terme à cette situation, il a invité les Serviteurs à se lever pour aller occuper le fauteuil présidentiel, mais avant cela, il a fustigé la perte de certaines valeurs. «2024 est notre chance de changer positivement le Sénégal. Le changement est possible. Nous disons halte à la médiocrité, halte à la médiocratie, ce travestissement de la démocratie. Halte à la promotion des bas instincts du Peuple. Halte à la violence inutile.»

abciss@lequotidien.sn