Investi par les Serigne daaras qui voient en lui «l’un des leurs», Serigne Mboup poursuit sa campagne pour la Présidentielle qui débute ce vendredi. Le maire de Kaolack, candidat de la coalition And Nawlé, représente pour eux le «profil idéal» pour assurer la transformation du pays. Et ce dernier leur a assuré de sa «disposition et de son engagement» à prendre en charge les préoccupations de ses concitoyens qui ont «confiance à son projet politique». Pour lui, le succès connu dans le monde des affaires constitue une motivation d’adhésion à son «projet politique».

Par Latif MANSARAY – latifmansaray@lequotidien.sn