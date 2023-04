Les Apéristes traitent aujourd’hui Idrissa Seck de traitre et d’ingrat plein de tortuosité. Aucun d’eux n’ose imaginer et encore moins accepter que le président du Cese puisse devenir Calife à la place de leur calife. Pourtant, celui qu’ils veulent tous défendre continue de se murer dans le silence, laissant planer le doute quant à ses intentions. Ne serait-il pas plus raisonnable comme le fait Zahra I. Thiam, d’envisager plusieurs candidatures de Benno, qui donneront à la coalition une alternative par rapport à un éventuel désistement de son champion ?