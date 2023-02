3 milliards 966 millions 804 mille 603 francs Cfa, c’est le montant investi par Caritas Sénégal en 2022, dans des œuvres et actions humaines.

Par Alioune Badara CISS(Correspondant) – Caritas Sénégal a tenu, ce samedi à Popenguine, sa 59ème Assemblée générale, qui a vu la participation des représentants des 7 diocèses du Sénégal. L’édition de 2023, qui avait pour thème : «Une église synodale au service de la Charité», s’est tenue au Noviciat des filles du Saint Sacré-Cœur de Marie. Faisant le bilan de l’année 2022, Abbé Alphonse Seck, Secrétaire général de Caritas Sénégal, a déclaré que Caritas Sénégal a investi plus de 3 milliards de francs Cfa dans des œuvres et actions humaines et sociales à travers le Sénégal. «3 milliards 966 millions 804 mille 603 francs Cfa, c’est la somme que nous avons investie en 2022, dans des œuvres et actions humaines. Mais nous avons mobilisé de nos partenaires plus de 4 milliards de francs Cfa. Parmi les cibles, il y a les personnes handicapées, mais également les orphelins. Nous sommes dans le développement aussi, nous avons investi dans la sécurité alimentaire, dans la sécurité sanitaire, mais aussi dans la sécurité juridique», a précisé le Secré­taire général de Caritas Sénégal. Selon lui, Caritas a surtout beaucoup investi dans le secteur de l’eau au Sénégal, mais également dans la lutte contre le changement climatique, la lutte contre la déforestation, la gestion des ordures ménagères, qui sont autant de préoccupations pour l’Eglise.

Cette association reconnue d’utilité publique, qui a fini par être une fondation, s’inscrit dans la politique de l’Etat du Sénégal, qui est aussi son partenaire. «Depuis les années 1970, Caritas a énormément injecté de l’argent dans les projets hydrauliques. Un pourcentage très important par rapport à l’ensemble des ouvrages hy­drau­liques réalisés au Sénégal. L’accès à l’eau préoccupe beaucoup Caritas Sénégal. C’est en ce sens qu’un Observatoire des services de l’eau dans les pays du Sahel, où l’eau y est très rare, est mis en place. Caritas a beaucoup œuvré pour l’accessibilité de l’eau, en creusant des forages, des puits et des adductions en eau. Aussi, des centres de traitement des déchets sont construits à Kaolack. Un centre de traitement des maladies infectieuses a été construit à l’hôpital Fann et à Saint-Jean de Dieu de Thiès pour contribuer à la prise en charge de la santé communautaire», a énuméré l’abbé Alphonse Seck.

Lors de cette Assemblée générale, qui a été présidée par Monseigneur Jean-Pierre Bas­sène, Evêque de Kolda et président de Caritas Sénégal dont le diocèse de Saint-Louis est l’hôte, ce dernier a rappelé que l’Eglise a une tradition de charité. «Cette Assemblée générale se veut être un cadre d’échange inclusif et participatif autour de la vision et de la mission de Caritas Sénégal. Mais également, elle sera l’occasion, durant ces deux jours de conclave, de réfléchir sur la synodalité de l’Eglise au Sénégal, dans l’esprit de l’appel du Pape François, lors de la XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques pour 2021-2023, autour du thème : «Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission»», a déclaré l’Evêque de Kolda.

Créé en 1966, Caritas Sénégal a été mise en place par les évêques du Sénégal pour venir en aide aux populations.

