La Guinée-Bissau peut compter sur son voisin, le Sénégal, pour l’accompagner dans le processus de reconnaissance des îles Bijagos comme Patrimoine culturel mondial de l’Unesco, mais aussi du statut de Bissau comme ville créative. La révélation a été faite par le ministre de la Culture et du patrimoine historique du Sénégal, Aliou Sow, en marge du défilé du Carnaval de la capitale bissau-guinéenne.

Ce fut festif et enrichissant. Le Peuple de Bissau s’est trémoussé au rythme des sons, a festoyé pendant plus de 72h. Après deux ans de pause Covid-19, la Guinée Bissau était enthousiaste de retrouver son carnaval.

Et l’a célébré avec faste. Les rideaux sont tombés hier, et ne vont pas cacher qu’il y a encore des efforts à faire pour porter cet évènement culturel et sa réputation. «Continuer le travail tout en améliorant l’organisation du Carnaval 2024 dans la perspective de son internationalisation.»

C’est l’ambition affichée par le ministre de la Culture, de la jeunesse et du sport de la Guinée-Bissau, Augusto Gomes, en marge du défilé de clôture du Carnaval 2023. Il a exprimé toute sa satisfaction pour la réussite de la reprise du carnaval après deux années de pause. «Nous sommes satisfaits d’avoir bien clôturé cette édition, placée sous le thème de la cohésion nationale et de l’intégration régionale. Notre objectif a été atteint après deux années de pause», note M. Gomes. Réconforté et honoré par la forte présence des pays voisins pour accompagner cette reprise du carnaval et de la forte mobilisation des populations de Guinée-Bissau, le ministre de la Culture soutient que «le carnaval s’est tenu dans l’ordre et la discipline, tout en accueillant à bras ouverts nos frères de la sous-région tels que le Sénégal, la Gambie, la Guinée Conakry, la Côte d’Ivoire, entre autres, et certains amis de l’Europe».

Le leadership du Sénégal été loué par le ministre, qui a insisté sur le soutien apporté par les autorités sénégalaises à la réussite de l’organisation de ce carnaval populaire dans ce pays. «L’accompagnement du Sénégal nous a valu également cette belle réussite», confesse le ministre Gomes.

Placé sous le haut patronage du président de la République de Guinée-Bissau, le Général Umaro Sissoco Embalo, qui accorde une place de choix à la culture dans sa politique de développement et de promotion de la destination Guinée-Bissau, le thème choisi a été un moyen d’inviter la population du pays à plus de cohésion, de fraternité et d’unité, tout en renforçant les liens avec les autres pays de la sous-région. Miss 2023 de la Guinée-Bissau, Warendja Armando Monchacha s’est félicitée de sa participation à cette édition en sa qualité de porteuse de voix. «J’ai pris plaisir à participer au carnaval pour représenter la beauté de ma culture dans toute sa riche diversité et splendeur», s’est-elle réjouie. Elle poursuit : «Le carnaval est une identité culturelle à laquelle nous sous identifions et qui fait notre force pour une Guinée-Bissau unie et prospère.» Revenant sur le thème de cette édition, la miss de Bissau lance : «Il reflète la globalisation. Et lorsqu’on parle de globalisation, on parle d’interdépendance, donc d’une collaboration intelligente entre Africains d’abord, ensuite entre l’Afrique et le reste du monde.»

Léonardo Cardoso, président du comité d’organisation du Carnaval 2023, s’inscrit dans le même sillage que le ministre de la Culture, pour exprimer toute sa satisfaction au terme des activités du carnaval. «Tout ce qui a été programmé comme activités d’animation culturelle a été réalisé. On peut considérer que l’objectif a été atteint. Ça a été une réussite», s’est-il félicité, même s’il estime qu’il appartient aux autres d’en juger.

Redonner au carnaval son lustre d’antan

Malgré le succès qu’a connu l’évènement cette année après une pause Covid-19, il n’en demeure pas moins qu’il y a des efforts à faire pour le replacer au cœur de l’intérêt national, avec l’implication de tous, de manière inclusive et participative. Le ministre de la Culture l’a bien compris. Il s’engage déjà dans un vaste champ de «rénovation et de reformulation» du carnaval pour mieux répondre aux aspirations des populations en termes d’offre culturelle, mais aussi lui redonner son lustre d’antan. Un Bissau-guinéen trouvé à la Place verte de Bissau en famille, sous le sceau de l’anonymat, s’offusque que le carnaval perde d’envergure d’année en année : «L’organisation de l’édition de cette année n’a pas été au top. Les autorités doivent doter plus de moyens au carnaval pour lui redonner toute sa beauté, richesse et son attractivité.» Néanmoins, il estime que c’est une bonne chose de «reprendre le carnaval après deux années d’arrêt». «Le Peuple doit donner plus de considération à cet évènement et être plus conscient de son importance au regard de la diversité de notre patrimoine culturel collectif traduit par le carnaval», ajoute-t-il. Le président du comité d’organisation est d’avis qu’il serait souhaitable qu’il y ait une continuité dans la tenue du carnaval et éviter qu’il y ait des ruptures. Selon Léonardo Cardoso, «des efforts doivent être faits et il faut mobiliser des ressources pour cela. C’est un évènement culturel de taille. Il faut tendre vers son internationalisation». En plus, il faut, d’après lui, replacer le carnaval à sa place, pour en faire une véritable source de revenus. «C’est un besoin que le ministre de la Culture et celui du tourisme aillent ensemble. On ne peut pas parler du carnaval avec toute cette dynamique, sans parler du tourisme. Les deux vont de pair», argue le président du comité d’organisation.