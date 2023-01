Finalement, le jeune inconnu retrouvé mort par pendaison, au quartier Petit-Thialy, dans la commune Thiès-Nord, ce mercredi 25 janvier 2023, a été identifié. R. Ndiaye, juste âgé de 24 ans, avait des problèmes psychiatriques. L’étudiant, dans un institut privé à Thiès, originaire de la localité de Ngoyé, dans la région de Diourbel, qui ne jouissait donc pas de toutes ses facultés mentales, habitait le quartier Petit-Thialy où il vivait chez son oncle. Lequel, aussitôt la nouvelle répandue, s’est présenté au poste de police de Nginth, avant d’aller identifier son neveu admis à la morgue du centre. Le défunt avait d’ailleurs même un rendez-vous, ce 31 janvier, à Fatick, où il suivait ses traitements dans un centre psychiatrique. Le corps de la victime a été récupéré par la famille éplorée qui compte l’inhumer dans son village natal.

Pour rappel, le corps sans vie de la victime a été retrouvé pendu par le cou à un arbre, vers les coups de 9 heures du matin, à l’intérieur d’une sorte de champ touffu d’herbes, jouxtant le terrain de football «Djibo», derrière le collège Saint Gabriel. La victime, habillée d’un pantalon jean et d’une sorte de jacket treillis camouflé, ne détenait par devers lui aucune pièce justificative pour une quelconque identification sur son état civil, non plus un téléphone portable pouvant indiquer une reconnaissance sur sa personne. Après le constat des éléments du Commissariat central de Thiès, les sapeurs-pompiers ont déposé le corps sans vie à la morgue du Centre régional hospitalier El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguene.

Par Cheikh CAMARA – Correspondant