Les populations de Niafran et celles de Kabadio se regardent en chiens de faïence à cause du projet d’exploitation du zircon de Niafran. Le premier camp dit niet au projet, tandis que l’autre est pour l’exploitation du minerai.

Par Khady SONKO – Leur combat contre l’exploitation du zircon de Niafran dure depuis 2004. Mais c’est en 2017 qu’Astron a bénéficié d’un permis d’exploitation du minerai. Depuis lors, la polémique ne désenfle pas. Au début, personne ne voulait de ce projet. Mais au fil des années, deux camps se sont révélés. L’un est pour et l’autre contre l’exploitation du minerai. Le permis d’exploitation a expiré en mai 2022. La compagnie était dans une dynamique de renouveler ce permis et aurait demandé aux autorités administratives de faire une longue consultation et essayer de voir la position de la population. «Au lieu de faire une large concertation, le sous-préfet a invité ceux qui étaient favorables à l’exploitation du zircon, et ils ont fait un Pv au nom de toute la communauté pour dire que nous étions favorables à l’exploitation du minerai. Nous avons eu à faire un acte d’huissier pour démentir notre participation à cette réunion. Nous avons écrit aux autorités au plus haut niveau de l’Etat pour réitérer notre refus contre ce projet», a expliqué Ousmane Sané dimanche. Le membre du Comité de lutte contre l’exploitation du zircon à Niafran s’exprimait lors d’un point de presse à Abéné.

Prévue à Niafran, cette rencontre avec les professionnels des médias s’est finalement tenue à Abéné car des habitants de Kabadio, un village voisin et favorable au projet, ont bloqué l’accès à Niafran. D’ailleurs, Ousmane Sané ne s’explique pas cet acte des habitants de Kabadio, dans un pays démocratique où chacun est libre de s’exprimer. Sans omettre qu’avec l’Acte 3 de la décentralisation, Niafran est érigé en village autonome, avec un chef de village. Par conséquent, il n’est plus un quartier de Kabadio comme auparavant.

Les plaignants soupçonnent la complicité de l’administration locale dans cette affaire. «Si des réunions en catimini se font dans des bureaux avec des Pv falsifiés sous l’autorité du chef de l’exécutif et du local, nous disons qu’il y a complicité entre certains membres de comité et l’administration», accuse M. Sané.

Lui et ses camarades suspectent la Société d’aménagement de la Petite-Côte (Sapco) d’être de connivence avec Astron, chargée d’exploiter le zircon de Niafran. Ousmane Sané explique ses soupçons : «La Sapco est une société d’aménagement et la Casamance n’est pas adaptée pour faire des hôtels de luxe. Vu que les périmètres de la Sapco correspondent à ceux octroyés à l’exploitation du zircon dans une aire marine protégée, nous ne serons pas surpris si dans deux ou trois mois, on voit la Sapco vendre les terres à Astron pour exploitation du zircon.»

Pour gagner ce combat, le Comité de lutte contre l’exploitation du minerai et le projet de la Sapco n’exclut pas d’aller vers des actions judiciaires. «Nous avons entamé des renforcements de capacités pour nous outiller, nous allons commettre un acte d’huissier et trouver un avocat pour nous défendre», dit Ousmane Sané.

Il informe vivre sous la menace, l’intimidation et les tentatives de corruption depuis 2004. «Ce matin encore, ils m’ont réveillé, ils étaient chez moi avec des machettes, mais je n’ai pas peur, parce que je lutte pour une cause noble, la défense de l’environnement, et nous avons du soutien.»

A l’en croire, la majeure partie de la population de Kabadio n’était pas favorable à l’exploitation du zircon, elle ne l’est toujours pas d’ailleurs. «Un nouveau promoteur gambien est venu avec de nouvelles propositions sous forme de corruption, car il a fait beaucoup de promesses et a donné beaucoup d’argent. Ainsi, certains notables, avec le président de la jeunesse, ont influencé une minorité qui prend en otage la majorité. Ils utilisent la violence pour intimider le reste de la population. Mais aussi il y a la corruption à fond. Ils sont passés me voir et m’ont proposé autant de millions qu’ils leur ont proposé, mais je n’ai pas accepté», révèle M. Sané.

ksonko@lequotidien.sn