Vingt ans après «Casinos et machines à sous au Sénégal : le poker menteur des hommes politiques», un livre destiné aux adultes, le journaliste Pape Samba Kane opère une réorientation ciblée vers les jeunes. Dans son ouvrage intitulé «La folie des jeux d’argent», le journaliste tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur une addiction aux effets dévastateurs. Celle des jeux d’argent électroniques devenus omniprésents dans le quotidien de nombreux Sénégalais.Par Ousmane SOW –

La prolifération incontrôlée des jeux d’argent en ligne inquiète de plus en plus. Ce phénomène, qui engendre des conséquences sociales et économiques préoccupantes, a interpellé l’écrivain et journaliste Pape Samba Kane. Invité aux Jeudis littéraires du Centre culturel Blaise Senghor de Dakar, Pape Samba Kane (PSK), qui indexait avec virulence les «casinotiers corses», entre autres, ainsi que les «politicards locaux qui soutenaient leur besogne mafieuse dans les bas quartiers de Dakar», alerte encore sur les ravages causés par l’addiction aux jeux d’argent numériques, devenue un véritable problème de santé publique. En effet, dans son ouvrage intitulé La folie des jeux d’argent, publié chez Moukat Editions, le journaliste a actualisé son œuvre en s’attaquant aux terribles dangers sociétaux consécutifs à la pratique des jeux d’argent électroniques, notamment 1XBet, Pari Foot et Bet Winner, qu’il cite sur la couverture de son livre de 210 pages. Cette nouvelle publication de Pape Samba Kane, destinée aux jeunes, est en réalité une réédition enrichie de son précédent ouvrage de 2006, Casinos et machines à sous au Sénégal : le poker menteur des hommes politiques.

«Poker menteur des hommes politiques avait été écrit pour les adultes. Tous les messages, tous les reproches, toutes les questions, tous les exemples pris pour la bonne et simple raison que les casinos dont je traite, n’admettent pas les mineurs. Et ce livre-là, si j’ai tenu à le reprendre en entier sans rien en changer, c’était aussi pour cette jeunesse-là», a-t-il expliqué ce jeudi, devant un parterre d’élèves, de professeurs et de proviseurs de lycée venus à cette rencontre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, fêtée chaque 23 avril. Pape Samba Kane a ainsi déclaré qu’il ne se «sent pas responsable d’un adulte qui prend la responsabilité d’aller jouer après avoir été prévenu il y a 20 ans». «Je me sens légitime de parler aux jeunes», dit-il. Alors, avec la ruée vers «Naar-bi» et le jeu compulsif, la déperdition scolaire, l’endettement, PSK souligne que l’ampleur du phénomène ne laisse plus place au doute. «Les petits téléphones cellulaires, déjà pas très innocents entre les mains de nos enfants jour et nuit, sont devenus des casinos portables à plein temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C’est une catastrophe», avertit-il. Et à l’en croire, ne rien faire face à ce fléau, c’est participer à laisser plonger la jeunesse dans une dégringolade sociale pouvant mener à toutes sortes de déchéances, voire à la mort. «Laisser prospérer ces Bets mortifères fera plus de dégâts que les suicides collectifs du «Barsa wala Barsaq», et si vous pensez le contraire, c’est que vous n’avez pas encore vu les ravages causés par l’addiction aux jeux d’argent sur ses victimes», note-t-il, élevant la voix contre un fléau numérique invisible, mais ravageur.

«Si vous ne connaissez pas le jeu, s’il vous plaît, pour vous qui n’avez jamais joué, n’y touchez jamais. Résistez à ça ! Vous ne connaissez pas

le Casino, n’entrez pas. Vous ne connaissez pas 1Xbet, ne jouez pas. Ne jouez jamais. Si vous avez un oncle qui a de l’autorité sur vous, allez lui avouer que vous jouez. Et que vous voulez vous en sortir», a-t-il lancé devant un public composé majoritairement de jeunes écoliers. Dans cette nouvelle version de son livre, PSK dénonce également un environnement numérique toxique.

«Il n’y a pas que les jeux. Il y a la pornographie, les invitations aux Lgbtq qui sont devenues une sorte de programme aussi pernicieux que les incitations aux jeux», fait-t-il savoir, estimant que la première chose à faire pour que la jeunesse se libère du jeu d’argent, «c’est de la conscientiser, de la sensibiliser et la dénonciation».

«Les jeux d’argent sont aussi addictifs et toxiques que les drogues»

Face à l’extension tentaculaire des jeux d’argent, l’écrivain et critique littéraire Khalifa Touré estime que l’ouvrage La folie des jeux d’argent doit être lu. «Il aborde la dimension pathologique et compulsive du jeu d’argent. Et Pape Samba Kane veut nous aider en tirant fort la sonnette d’alarme, et cela depuis une vingtaine d’années», a-t-il soutenu, saluant une enquête fouillée. «La folie des jeux d’argent est une formidable enquête sur l’addiction aux jeux d’argent qui frappe la société sénégalaise, et sa jeunesse en particulier. On joue de plus en plus jeune, 10-11 ans et moins. Les jeux d’argent sont aussi addictifs et toxiques que les drogues les plus dures», explique le journaliste écrivain. Pour Khalifa Touré, il est impératif de sévir. «Il y a lieu de sévir par la loi. Il faudrait tout bonnement que les autorités étatiques changent littéralement la forme et le fond de la loi numéro 66-58 du 30 juin 1966. L’auteur Papa Samba Kane cible bien cette loi à la page 160. C’est un livre extrêmement bien documenté», s’est-il félicité.

