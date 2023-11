Amadou Ba, membre de la direction de l’ex-parti Pastef, a décelé des irrégularités dans la nomination de Abdoulaye Sylla comme nouveau président de la Cena (Commission électorale nationale autonome). Sur sa page Facebook, M. Ba renseigne que «l’article 7 de la loi sur la Cena, repris par l’article 10 du Code électoral, interdit aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, retraités depuis moins de 5 ans, de devenir membres de la Cena».

Par Dieynaba KANE – «La nomination du juge constitutionnel Abdoulaye Sylla viole l’esprit de la loi sur la Cena et le Code électoral.» C’est ce qu’a fait savoir Amadou Ba, membre de la direction de l’ex-parti Pastef. Sur sa page Facebook, M. Ba souligne, en effet, que «l’article 7 de la loi sur la Cena, repris par l’article 10 du Code électoral, interdit aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, retraités depuis moins de 5 ans, de devenir membres de la Cena». D’après ce militant de l’ex- parti Pastef, «la raison évidente tient au fait qu’ils ont été des acteurs directs du processus électoral et des dernières élections».

Poursuivant ses explications dans le même canal social, Amadou Ba ajoute : «D’où cette exigence d’attendre 5 ans après leur départ effectif en retraite, loin des conflits d’intérêts électoraux, avant de rejoindre la Cena.» Ainsi, pour lui, «c’est cet esprit de la loi qui condamne la nomination de Abdoulaye Sylla du Conseil constitutionnel comme président de la Cena». En effet, argumente M. Ba : «Nommé juge constitutionnel en 2018, il (Ndlr : Abdoulaye Sylla) a connu l’élection présidentielle de 2019 et les Législatives de 2022, avec tous les contentieux virulents subis par l’opposition.» Et le responsable des «Patriotes» de faire remarquer encore : «Il (M. Sylla) va se retrouver avec les mêmes acteurs pour l’élection présidentielle de 2024.»

L’Inspecteur général d’Etat (Ige) Abdoulaye Sylla a été nommé président de la Cena vendredi dernier, en même temps que 11 autres membres devant constituer l’équipe qui va veiller à la régularité et à la transparence des élections au Sénégal. M. Sylla était, jusque-là, un des 7 membres du Conseil constitutionnel. Il va être remplacé à ce poste par l’an­cien Premier président de la Cour suprême, Cheikh Tidiane Coulibaly, nouvellement nom­mé par décret, ce mercredi, par le président de la République, Macky Sall.

