Le mandataire de Ousmane Sonko devra prendre son mal en patience. Ayib Daffé, qui devait rencontrer comme il l’avait annoncé, ce mardi, l’ex-président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), ce mercredi, n’a pas eu droit à ladite rencontre. La raison : Doudou Ndir a fait savoir au député Daffé, d’après ce dernier, qu’il n’est plus en fonction et qu’il expédie les affaires courantes. L’ex-président de la Cena a recommandé au mandataire du leader de l’ex-parti Pastef d’attendre la prise de fonction de la nouvelle équipe devant composer la Cena pour entrer en contact avec ses membres.

«On nous avait donné rendez-vous ce mercredi, afin qu’on puisse rencontrer le président de la Cena et discuter avec lui. Et depuis le matin, nous attendions la réponse du président, pour qu’il puisse nous recevoir. Mais vers 16 heures, son conseiller en communication, un certain Niass, nous a appelé pour nous dire que le président de la Cena, Doudou Ndir, l’a chargé de nous dire qu’il ne peut pas nous recevoir», a déclaré Ayib Daffé. Avant de se montrer optimiste : «Nous, nous estimons que notre dossier, déposé avant qu’ils ne soient remplacés, fait partie des affaires courantes. Il doit être traité, et qu’une réponse nous soit donnée.»