Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé, hier, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours général 2025. D’importantes mesures sont annoncées, notamment l’institutionnalisation d’un concours national de mathématiques, de sciences et de technologies destiné aux élèves de Cm2 jusqu’à ceux de la Terminale, et la dotation à plusieurs centaines d’établissements d’équipements numériques adaptés et 118 hubs d’innovation technologique construits sur l’ensemble du territoire.Par Badé SECK –

Dès l’entame de son discours, le président de la République a tenu à adresser ses vives félicitations aux lauréats du Concours général, avant de les galvaniser. «Votre rigueur intellectuelle, votre détermination et votre discipline font de vous l’avenir radieux de notre Nation. Vous incarnez fièrement le Sénégal qui gagne par la force du savoir», lance-t-il. Bassirou Diomaye Faye a également exprimé la reconnaissance de la Nation à l’endroit de l’Equipe nationale de mathématiques pour sa brillante participation aux Olympiades panafricaines de mathématiques à Gaborone, au Botswana.

Pour rappel, l’équipe est revenue avec neuf médailles dont deux en or et une en argent. Ces performances uniques depuis la participation du Sénégal à cette compétition indiquent, selon lui, tout le mérite de ces jeunes et de leurs encadreurs qui ont hissé tout haut la bannière de notre pays au niveau du continent.

L’édition 2025 du Concours général intervient dans un contexte de profonde mutation, marquée par l’adoption de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, le lancement d’un New deal technologique et des concertations nationales sur l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Autant de raisons qui justifient la pertinence du thème : «Transformation humaniste de l’éducation à l’ère du numérique, de l’Intelligence artificielle : enjeux, défis et perspectives.» Ce thème résonne pour le chef de l’Etat avec acuité dans le contexte actuel. Il invite à une réflexion essentielle sur notre responsabilité collective de garantir une transition éducative centrée sur l’humain.

Pour ac­com­pa­gner ce processus qualitatif et quantitatif, le président de la République a décidé d’instituer le concours national de mathématiques, de sciences et de technologies destiné aux élèves de Cm2 jusqu’à ceux de la Terminale. Ce concours participera à la promotion des mathématiques, des sciences, des technologies et du numérique dans tout le système éducatif auprès des élèves et de leurs parents, et à contribuer à les intéresser et à leur faire aimer ces disciplines fondamentales. C’est la condition sine qua non pour former un capital humain de qualité, capable de relever les défis d’un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour cela, le chef de l’Etat place la maîtrise des sciences, des technologies, du numérique et de l’Intelligence artificielle en priorité, mais insiste sur la nécessité de trouver les voies et moyens de garantir l’accessibilité équitable aux outils numériques dans toutes les régions, pour tous les élèves, quelles que soient leurs conditions sociales. De former et soutenir les enseignants face à ces mutations et enfin, de bâtir un cadre éthique et juridique qui protège la dignité de des apprenants, tout en favorisant l’innovation. «A l’heure où l’Intelligence artificielle peut déléguer nos décisions, nos raisonnements, voire nos émotions, il est impératif de cultiver chez nos jeunes la capacité de penser par eux-mêmes, à discerner, à douter et à crier. Le numérique et l’Intelligence artificielle doivent, dans cette optique, être mis au service de l’humain, de la communauté, du sens du vivre-ensemble. Nous devons combiner la logique des machines avec la sagesse des peuples», invite le président de la République.

Il a par ailleurs souhaité la combinaison de la logique des machines, de la vitesse des algorithmes à la vision que l’Etat du Sénégal assume pleinement dans ses choix, notamment à travers l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui fait de l’éducation, de la science, de la technologie, du numérique et de la formation professionnelle les leviers d’un développement endogène, inclusif et durable.

Dans le même sillage, le président de la République a annoncé un vaste chantier de modernisation des infrastructures scolaires. Plusieurs centaines d’établissements seront dotés d’équipements numériques adaptés et 118 hubs d’innovation technologique seront construits sur l’ensemble du territoire. Ces espaces «novateurs» offriront aux élèves l’opportunité d’explorer le codage, la robotique, la fabrication numérique et les applications de l’Intelligence artificielle. En plus, le déploiement de matériel numérique dans les écoles se poursuivra à grande échelle, avec la distribution progressive de centaines de milliers de tablettes et d’ordinateurs portables. Les malles numériques, déjà opérationnelles dans de nombreuses circonscriptions, permettront d’initier les élèves dès le primaire au langage de la programmation et à la pensée algorithmique. Dans cet esprit et conformément à l’engagement en faveur d’un développement équitable, inclusif et résilient, BDF a engagé les différents ministères à réfléchir à la mise en œuvre d’un programme national de dotation des écoles rurales et périurbaines en quête numérique solaire dans le moyen terme.

Avant de clore son discours, le président de la République a indiqué que le choix du parrain de cette édition, André Sonko, se justifie du fait de son attachement et de son dévouement en faveur des questions éducatives. «Je l’ai choisi à juste titre comme parrain de cette édition du Concours général 2025 parce que M. André Sonko incarne une intelligence méthodique éclairée par une profonde culture générale et une maîtrise exemplaire des enjeux éducatifs de notre temps», a déclaré le Président. Poursuivant, il affirme que c’est un homme de rigueur et de conviction, qui s’est distingué tout au long de sa carrière par une fidélité sans faille aux valeurs de la République, un engagement constant en faveur de l’excellence académique et une vision humaniste de l’école sénégalaise. Son parcours témoigne, pour BDF, d’un sens aigu du service public, d’une intégrité morale, mais également d’un attachement aux valeurs spirituelles. «En tant que fonctionnaire, il a su conjuguer théorie et pratique pour porter les réformes audacieuses qui ont marqué durablement notre système éducatif», a conclu le Prési­dent Faye.

120 distinctions décernées hier au Cg : Le Lsed s’en sort avec 30

La participation des élèves des séries scientifiques au Concours général 2025 s’est soldée par 75 distinctions contre 19 pour les séries techniques et le même nombre pour les séries littéraires, a expliqué, jeudi, le directeur de l’Enseignement moyen secondaire général, Pape Demba Kandji. «On peut ensemble constater que les élèves des séries scientifiques ont encore, cette année, remporté la plupart des distinctions, y compris dans les disciplines des séries littéraires, aussi bien en Première qu’en Terminale. Car sur les 113 lauréats, 75 sont en série S, soit 66, 37%, 19 sont en sé­rie technique, soit 16, 81%, et 19 en série littéraire, soit 16, 81%», a-t-il détaillé.

Sur les120 distinctions au Cg, les 30 sont revenues au Lsed (Lycée scientifique d’excellence de Diourbel) malgré ses difficultés, soit le quart des prix. «Qui a fait mieux ? Et pourtant, ça n’a pas été mis en exergue. Au contraire, cette tribune a servi à faire la promotion des actuels et futurs Lynaqe. Par rapport à ce traitement inéquitable et pour mettre tout le monde à l’aise, ne devrions-nous pas solliciter une reconversion pure et simple du Lsed en Lynaque ?», s’interroge un parent d’élève. Il faut noter que 120 distinctions dont 69 prix et 51 accessits, ont été remis aux lauréats, sur un nombre total d’inscrits s’élevant à 3568 élèves dont 2138 filles (59, 92%) et 1430 garçons (40, 08%).

