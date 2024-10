Dans son livre, «Dr Ibra Mamadou Wane, les secrets d’un serviteur», Pr Ibrahima Wane, enseignant-chercheur en littérature et civilisations africaines à la Flsh de l’Ucad, ne rend pas seulement hommage à un oncle. Il retrace le parcours d’un homme qui a marqué l’histoire du Sénégal et du Fouta Toro.Par Justin GOMIS –

«Dr Ibra Mamadou Wane, les secrets d’un serviteur.» C’est le titre d’un livre qui retrace l’histoire politique et culturelle du Sénégal, mais aussi le parcours de Dr Ibra Mamadou Wane, un fils du Fouta et un grand commis de l’Etat à l’aube des indépendances, et qui a accompagné ce pays jusqu’à sa maturité. Ecrit par le Pr Ibrahima Wane, enseignant-chercheur en littérature et civilisations africaines, et responsable du Master de littérature africaine du département de Lettres modernes de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), c’est un ouvrage de 209 pages, publié à Harmattan Sénégal. «A travers ce livre, j’essaie de faire ma part de la tâche de transmission aux générations futures», a-t-il déclaré lors de la cérémonie de dédicace de l’ouvrage qui a vu la présence de plusieurs dignitaires du Fouta, notamment des ressortissants de Mboumba, et du ministre de l’Education nationale, Moustapha Mamba Guirassy.

Dans ce livre, Pr Wane a retracé les origines de Dr Ibra Mamadou Wane, ses services rendus. «Ces parts de mémoire éparpillées construisent la grande histoire, une fois mises ensemble. Ecrire ce livre, ce n’est pas écrire l’histoire d’un homme. C’est écrire l’histoire du Sénégal, ou de l’Afrique de l’Ouest, au moins», explique-t-il. C’est une forme de restauration ou de sauvegarde de la mémoire, du patrimoine des anciens et une transmission de ce legs «acquis aux plans culturel, social, économique et politique». Il ajoute : «Pour moi, c’est essentiel de faire la capitalisation des acquis pour mieux affronter les défis qui se dressent sur notre chemin.»

Un ouvrage perçu comme le fruit du travail d’un archiviste

En écho, Ibrahima Lô, directeur du Livre et de la lecture au ministère des Sports, de la jeunesse et de la culture, salue le travail d’archiviste du Pr Wane, qui met à la disposition du lecteur des «informations très précises et nombreuses» sur le personnage. «Il est agréable parce qu’il n’est pas simplement un condensé d’éléments qui disent, qui racontent de manière sèche une histoire. Il est dit pour être lu et on peut le lire d’entrée comme on lit un conte. Nous sommes dans une époque où les gens écrivent bien quand même. Un autre élément que je retiens de ce livre, c’est la fonction essentielle», dit-il. «Je voulais dire que c’est un ouvrage que tout vrai écrivain aimerait écrire. Et que tous ceux qui aiment les bons livres aimeraient lire ou devraient lire», rajoute Pr Abdoulaye Elimane Kane.

Il poursuit : «L’ouvrage est écrit de manière très sobre et très simple, mais en même temps de façon extrêmement précise avec des dates et surtout, un ouvrage instructif, parce qu’on y apprend beaucoup de choses sur le docteur Ibra Mamadou Wane.» Pour lui, l’auteur a réuni tous les éléments, notamment sa biographie «qui permet, d’après lui, de bien connaître» le personnage du Dr Wane. «Ce qui en fait donc un ouvrage riche du point de vue de la connaissance, un ouvrage documenté, sérieux, très simple, à son image», salue Pr Kane. «Cet ouvrage renseigne, il enseigne, il éduque à partir des éléments que porte cet homme, cet homme qui est un vrai patrimoine», assure encore le président du Conseil d’administration (Pca) du Musée des civilisations noires (Mcn), Racine Senghor. Il rend ainsi hommage à ce «digne fils du Fouta dont la vie n’est pas seulement un exemple, mais un modèle».

Décédé en 2023, Ibra Mamadou Wane est docteur d’Etat en médecine de l’Univer-sité de Montpellier et surtout premier Sénégalais interne des hôpitaux en France et membre fondateur de la Fédération des étudiants d’Afrique noire en France (Feanf). Tour à tour, il a été ministre de l’Educa-tion nationale et de la culture, de l’Energie et de l’hydraulique, député et président de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, maire de Podor et président de l’Association des maires et des présidents de conseil municipal du Sénégal. Sans oublier son passage à la Faculté de médecine de l’Université de Dakar où il a formé une génération de médecins.

