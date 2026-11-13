Lors de l’inauguration du siège de Kiiraay à Dakar, Arona Coumba Ndoffène Diouf a reçu le soutien appuyé des dignitaires lébous pour briguer la mairie de la capitale. L’homme politique en a également profité pour clarifier ses propos sur Ousmane Sonko et critiquer vivement la gestion de ce dernier à la Primature ainsi que le blocage de la Loi de finances rectificative (Lfr) et de la Loi de finances initiale.

Par Justin GOMIS – Arona Coumba Ndoffène Diouf lorgne le fauteuil de Abass Fall à la mairie de Dakar. Son intention d’aller aux élections, en encourageant le chef de l’Etat à dissoudre l’Assemblée nationale, cache mal des ambitions désormais assumées pour la capitale. «Le président de la République doit dissoudre l’Assemblée nationale et organiser des élections. Cela nous permettra de montrer la force de Kiiraay», a-t-il déclaré hier, lors de l’ouverture du siège de Kiiraay Dakar.

Après l’expression de cette idée, c’est le Jaaraf de Ouakam, invité avec d’autres chefs coutumiers, qui a crevé l’abcès. Après avoir vanté les compétences et les qualités de l’homme, il a lancé : «nous voulons te voir à la mairie de Dakar», avant de lui assurer tout le soutien de la communauté léboue. Abondant dans le même sens, un autre Jaaraf plus âgé a promis des sacrifices pour l’atteinte de cet objectif : «Nous allons tuer bœufs, brebis et poulets pour que tu puisses accéder à la mairie de Dakar.» D’après ce dernier, rien n’empêchera cette volonté de se réaliser, estimant que les Lébous sont majoritaires à Dakar.

L’occasion faisant le larron, Arona Coumba Ndoffène Diouf a saisi cette opportunité pour préciser sa pensée. Critiqué pour avoir prétendument demandé l’élimination du président de l’Assemblée nationale, il s’est voulu plus clair hier : «nous devons nous unir pour combattre Ousmane Sonko sur le plan politique. Quand j’ai parlé de combattre Ousmane Sonko, ce n’était pas pour l’éliminer physiquement. Certains pensent que j’ai demandé de l’éliminer physiquement. Je ne sais pas le faire. Je disais de le combattre pour l’éliminer sur le plan politique», a-t-il rectifié.

Selon Arona Coumba Ndoffène Diouf, Ousmane Sonko a étalé «toute son incompétence à la Primature». A l’en croire, après deux ans, il n’a jamais présenté de bilan ni procédé à une quelconque inauguration. Pire, estime-t-il, le Plan de redressement économique et social (Pres) qu’il a proposé n’a pas donné les résultats escomptés : «il a prévu un programme de 753 milliards de francs, le Sénégal n’a eu que 143 milliards (153 milliards selon ses propos suivants, Ndlr). Cela veut dire qu’il a échoué», a-t-il avancé, ajoutant qu’il aurait fait perdre au pays 450 milliards de francs qui équivalent au financement annuel attendu du Fmi.

Mais le plus cocasse dans cette affaire, souligne M. Diouf, c’est qu’il bloquerait la Loi de finances rectificative (Lfr) pour cacher ses carences. «C’est pourquoi le Président a décidé de revoir cette situation en amenant la Lfr. Mais il refuse de signer. Il a créé ainsi des problèmes en rejetant la Lfr, de telle sorte que nous ne pouvons rien réaliser. Il a fait des déclarations populistes, ce qui fait que le chef de l’Etat ne peut pas construire les 5 hôpitaux prévus, ni amener l’eau vers Touba et réaliser d’autres projets», a-t-il accusé.

Lui emboîtant le pas sur ce point, Maguette Thiam (Mme Mané), Pca de La Poste et chargée de la stratégie de Kiiraay Dakar, a rappelé leur respect «des prérogatives du Parlement et du droit des députés à exercer leur rôle de contrôle». Cependant, elle a tenu à préciser à leur intention «que les dirigeants politiques ne doivent jamais compromettre l’intérêt supérieur de la Nation». Selon elle, derrière les arbitrages budgétaires, il y a «des familles vulnérables qui attendent un soutien, des populations qui aspirent à de meilleurs services de santé, des collectivités qui ont besoin d’infrastructures et des jeunes qui espèrent des perspectives d’avenir». C’est dans ce sens qu’elle a appelé les députés de la majorité «à privilégier le dialogue, le sens des responsabilités et la recherche de solutions constructives».

Revenant sur l’ouverture du siège de Kiiraay à Dakar, le Pr Diouf a invité tous les responsables du parti présidentiel à faire essaimer des permanences sur l’ensemble du territoire national. Selon lui, ce nouveau siège sera mis à la disposition de tout responsable souhaitant organiser une activité, sans bourse délier.