Le nouvel Evêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye, a été ordonné et ainsi installé dans ses nouvelles fonctions, samedi à la mythique Place Baya Ndar. Lors de cet événement majeur de la communauté chrétienne qui s’est tenu devant des milliers de fidèles et un parterre d’invités constitué d’autorités religieuses, administratives, locales et de la sous-région, le guide religieux a donné des indications claires sur la dynamique qu’il veut imprimer à son magistère. Le successeur de Monseigneur Ernest Sambou a en effet pris l’engagement d’être «un serviteur fraternel pour tous», dans la fidélité avec la famille diocésaine.Par Cheikh NDIONGUE –

Lieu de convergence de tous les fidèles chrétiens, la Place Baya Ndar a refusé du monde à l’occasion de la messe de consécration épiscopale du nouvel Evêque du Diocèse de Saint-Louis, en présence notamment du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, du Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, du directeur des Affaires religieuses, Djim Ousmane Dramé, de l’Archevê­que émérite de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, de l’Archevê­que de Dakar, Mgr André Guèye, de Mgr Raphaël Dabiré du Burkina Faso, de Mgr Victor Ndione de la Mauritanie ou encore du Nonce apostolique au Sénégal, Monseigneur Wal­de­mar Sommertag, et de nombreuses autorités religieuses et coutumières.

Devant ce beau monde venu répondre à l’appel de l’Eglise, le tout nouveau patron de la chrétienté indique la voie à suivre désormais. «Le diocèse qui m’est confié, c’est comme des épousailles. Et je porte au doigt un anneau pour dire une bague d’alliance, symbole d’une alliance pour laquelle j’ai pris avec vous fidélité, espérance», a en effet déclaré le nouveau patron de l’église chrétienne dans le Nord du pays dès son ordination. «C’est donc une longue histoire d’amour qui se prolonge avec ma famille diocésaine de Saint-Louis, avec cet anneau que je porte», ajoute Mgr Augustin Samuel Ndiaye. Poursuivant son message, il déclare : «Chrétien avec vous, évêque pour vous, serviteur de l’amour fraternel pour tous.» Visiblement très ému, il n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude à la communauté chrétienne. «Notre action de grâce au Seigneur ne saurait s’achever sans une expression de gratitude envers les belles âmes que vous êtes tous et toutes. Vous tous que le Seigneur a placés sur mon chemin humain sacerdotal et à partir d’aujourd’hui sur un chemin épiscopal», martèle-t-il. En tout cas, il affiche son attachement à la ville de Saint-Louis dont il n’a pas manqué de magnifier l’hospitalité légendaire. «Ndar sama Ndar, Ndar sunu teranga, Ndar dëkku teranga, aksilen ak jàmm yen gnep !», lâche-t-il pour souhaiter la bienvenue aux hôtes de l’église saint-louisienne.

Venu représenter l’Etat à cette cérémonie, le ministre de l’Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine, a magnifié les qualités multidimensionnelles du nouvel évêque de la vieille ville. «Votre nomination est perçue comme un signe d’espoir et un appel au rassemblement. Vous incarnez cette double vocation de guide spirituel et d’artisan de la paix, capable de raviver l’espérance et de renforcer la fraternité dans un monde en quête de repères», a en effet déclaré Jean-Baptiste Tine, qui a salué le riche parcours de Mgr Augustin Simmel Ndiaye dont la notoriété dépasse les frontières nationales et force le respect. «A travers votre engagement éducatif et pastoral, vous avez semé les graines de la connaissance, du dialogue et de la paix bien au-delà de nos frontières», confie le ministre de l’Intérieur, qui a assuré que l’Etat accompagnera toutes les initiatives visant à promouvoir la cohésion sociale, le dialogue interreligieux, la solidarité nationale et le développement humain.

Par ailleurs, une messe d’intronisation a été organisée dans la matinée d’hier à la Cathé­drale de Saint-Louis. Ordonné prêtre le 9 avril 1983, à seulement 24 ans, Mon­seigneur Augustin Simmel Ndiaye a été, tour à tour, curé de la Cathé­drale de Dakar, recteur du Grand Séminaire de Sébikotane et Recteur de l’Université ca­tho­lique de l’Afrique de l’Ouest. Il dirige désormais le Diocèse de Saint-Louis qui couvre les régions administratives de Saint-Louis, Louga, Matam.

