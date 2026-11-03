Le Sénégal éliminé en huitièmes de finale du volleyball de plage

La paire sénégalaise composée de Souleymane Seck Ciss et Mouhamed Moustapha Sidibé a été éliminée en huitièmes de finale du tournoi de volley-ball de plage des Joj Dakar 2026, après sa défaite face au duo chilien Francisco Valdivia Farias et Gael Saldias Arias. Les représentants du Sénégal se sont inclinés en deux manches (17-21, 20-22), au terme d’une rencontre disputée pendant 39 minutes à Saly plage ouest (Mbour).

Après avoir concédé le premier set, les Sénégalais ont tenté de réagir dans la deuxième manche, mais n’ont pas réussi à inverser la tendance, s’inclinant de justesse (20-22). Cette défaite met fin au parcours de la paire sénégalaise dans cette compétition.

Rugby à 7 : Le Sénégal à la 7e place après une victoire contre l’Ouganda

L’équipe masculine du Sénégal de rugby à 7 a terminé sa campagne aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (Joj) Dakar 2026 à la 7e place. Après un début de tournoi difficile, les Lionceaux ont conclu leur parcours par une victoire contre l’Ouganda en match de classement, informe wiwsport. La phase de groupes a été compliquée pour les Sénégalais, battus par l’Afrique du Sud (43-5), l’Allemagne (32-12) et le Canada (40-0). Trois revers qui les ont contraints à disputer les matchs de classement pour tenter de terminer la compétition sur une meilleure note. Opposés à l’Ouganda pour le match de classement pour la 7e place, les Sénégalais se sont imposés et ont terminé le tournoi sur une victoire devant leur public, au Stade Iba Mar Diop.

Le Sénégal lourdement battu (2-9) par l’Argentine en futsal

L’Equipe nationale masculine de futsal du Sénégal a lourdement chuté face à celle de l’Argentine, battue sur le score de 9 buts à 2, lundi à l’Arena du complexe Iba Mar Diop de Dakar, dans le cadre du tournoi de futsal des Joj Dakar 2026. Le Sénégal tentera de se relancer mercredi face au Panama, pour son deuxième match dans le Groupe A du tournoi.

Seize titres au programme du jour

Seize titres seront attribués aux Joj Dakar 2026 ce mardi. L’aviron de mer beach sprint connaîtra ses premiers champions en solo, chez les hommes comme chez les femmes. Dans chaque épreuve, les quarts de finale, les demi-finales et la course pour le bronze précèderont la finale dans la matinée. En Baseball5, la finale est prévue l’après-midi. Le Sénégal, pays hôte, affrontera la République arabe syrienne pour la 7e place, à 10h 30, heure de Dakar (Gmt). Cinq titres seront décernés en natation. Le 400 m nage libre masculin se jouera dans sa série la plus rapide dès le matin, les finales féminines et masculines du 100 m dos et du 100 m brasse se déroulant l’après-midi. Déjà sacrée sur 200 m dos, Cecilia Dieleke (Argentine) nagera les séries du 100 m dos féminin, comme Seyni Faguèye Ndiaye (Sénégal). Egalement champion du 200 m dos, Ariel Muchirahondo (Nouvelle-Zélande) nagera celles du 100 m dos masculin. Ilef Omri (Tunisie) disputera les séries du 100 m brasse féminin.