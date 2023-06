Kalidou Koulibaly : «Je suis très heureux d’avoir marqué ce premier but en sélection, après 67 matchs avec le Sénégal. Surtout en Coupe du monde. Maintenant, il faudra remettre les pieds sur terre et bien se reposer. Cette qualification nous fait plaisir et nous allons la fêter ce soir (hier). Il faudra désormais se focaliser sur les huitièmes finales. Nous ne voulons pas faire de la figuration. Nous voulons montrer que nous avons une bonne équipe, championne d’Afrique, et nous devons le montrer sur la scène mondiale.»

Iliman Ndiaye : «On est très contents. On a mérité cette victoire. On a travaillé très dur, on a très bien préparé ce match. J’ai bien pris cette première titularisation en sélection. J’étais prêt. Je n’ai pas été gêné par ma position (il a joué ailier droit). Le coach m’a donné des consignes que je devais respecter. N’importe où il me met, je vais tout faire pour bien jouer. Je me suis bien intégré dans cette équipe. Tout le monde m’a bien accueilli. C’était un match très physique mais on a bien répondu.»

Pape Guèye : «On est très fiers car on savait que ce serait très compliqué. Des millions de Sénégalais nous soutiennent, donc aujourd’hui on avait à cœur de gagner ce match pour notre grand Bouba Diop. C’était un match combatif avec beaucoup de duels. Le plus important, c’est qu’on a répondu présent.

Aujourd’hui on s’est lâchés, on a beaucoup de grands joueurs dans cette équipe et quand tout le monde est au niveau, on voit ce que cela donne.»

Bamba Dieng : «On a fait un bon match et, pour moi, l’essentiel était de bien jouer et gagner. On sait maintenant que ce seront des matchs décisifs, il n’y aura plus de calculs. Si tu gagnes, tu passes, si tu perds, tu rentres. On a va donc faire l’essentiel pour gagner. On abordera le prochain match comme on a abordé le match d’aujourd’hui.»

Ismaïla Sarr : «On savait qu’on avait besoin de gagner ce match pour se qualifier. Bravo et félicitations à toute l’équipe et au coach. Merci aussi à ma famille. Il fallait qu’on se batte parce que l’Equateur est une bonne équipe et physiquement prête. Il fallait qu’on réponde à ça en jouant à fond et gagnant tous les duels.»