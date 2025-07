Pape Thiaw, coach Sénégal : «On voulait les trois points, et c’est chose faite

. En face, on a affronté une belle Equipe togolaise. Mais au vu des occasions obtenues, c’est nous qui méritions de gagner. Il faut alors féliciter les joueurs. Il y a toujours des choses à améliorer à chaque partie. On pouvait marquer beaucoup plus. Il nous reste quatre matchs à négocier. Nous devons les prendre un à un sans trop se mettre la pression, et nous devons tout faire pour gagner.»

Nibombé Daré, coach Togo : «Je pense que nous avons aussi montré de belles choses. Maintenant, nous avons été naïfs à un moment en laissant le Sénégal faire des récupérations hautes et procéder par des transitions rapides. On savait que dans les transitions de jeu, l’Equipe du Sénégal pouvait nous poser des problèmes. Mais dans l’ensemble, je félicite mes joueurs.»