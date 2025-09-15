Au lendemain de leur succès retentissant en Rd Congo, ils s’étaient lancés, à travers les réseaux sociaux, un double pari : d’abord gagner leur confrontation de ce samedi pour le compte de la 4e journée de Premier League et après le vaincu devra offrir un déjeuner au vainqueur.

A l’arrivée, le choc West Ham-Tottenham a tourné à l’avantage de Pape Matar Sarr devant El Hadji Malick Diouf, son coéquipier en Equipe nationale. Un match à sens unique remporté largement à l’extérieur (0-3) par l’équipe du milieu sénégalais et qui, cerise sur le gâteau, a ouvert le score d’une belle tête.

Confirmant ainsi sa bonne forme du moment, tant en club qu’avec les Lions. A l’image de son but assassin mardi dernier face aux Léopards à Kinshasa.

Ayant perdu son pari face au taquin Pape Matar, qui lui rappelle souvent son statut de célibataire, reste à savoir comment Malick Diouf va honorer ses engagements. Surtout que «PMS» exige un déjeuner… à la maison et non pas au restaurant, où il sera difficile de trouver du «Mbaxalou Saloum».

Chaude ambiance entre chambreurs !

