Aussi longtemps que l’on se souvienne, il n’y a jamais eu autant de candidatures annoncées pour une Présidentielle. On est passé de 1, 2 puis 50, 80 et 83. Dès ce matin, on risque encore d’atteindre 90, voire 100. C’est la promotion de la Présidentielle. Etre président de la République est devenu le plus rêve le plus démocratique, car la fonction ne provoque plus de cauchemar dans ce pays. N’es-ce-pas le véritable poids de la démocratie ? C’est l’essence de la République, qui rapproche les citoyens de toutes les fonctions. Chacun peut labourer son champ avant les récoltes de 2024.