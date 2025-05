Le ministre de l’Energie, du pétrole et des mines a annoncé, hier, qu’une «vente record de 3, 8 millions de barils de pétrole» a été opérée pour le champ pétrolier Sangomar durant le mois d’avril. Birame Soulèye Diop présidait un atelier sur la transparence et la gouvernance des ressources extractives organisé par son département en partenariat avec les journalistes spécialisés en industrie extractive et dans la préservation de l’environnement. Pour le projet Gta, rappelle-t-il, «la première cargaison de Gaz naturel liquéfié (Gnl) a été totalement chargée le 15 avril 2025, avec un volume total d’exportation de 163 259 m3. C’est une étape déterminante pour le Sénégal et la Mauritanie. La mise en service des installations se poursuit pour une montée en puissance de la production».Pour le projet gazier de Gadiaga, il renseigne qu’au «premier trimestre de 2025, un volume total de 548 078 Normaux mètres cubes (Nm3) de gaz naturel a été commercialisé. La production mensuelle du mois d’avril est estimée à 219 809 Nm3».

