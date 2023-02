La Confédération africaine de football va trancher ce mardi dans le dossier qui a opposé l’Algérie au Maroc lors du Chan.

Si le Chan 2022 s’est soldé par la victoire du Sénégal sur l’Algérie en finale, un autre match n’est lui pas encore terminé. Il a opposé le Maroc au pays-hôte avant même le début de la compétition. En raison des tensions diplomatiques entre les deux pays et de la fermeture de l’espace aérien algérien aux vols marocains, l’Equipe du Maroc avait refusé de se rendre en Algérie, si elle ne pouvait le faire directement via un avion de la Royal Air Maroc, partenaire officielle de la Fédération marocaine de football. Après les médiations et la passe d’armes médiatique entre les deux pays, la Confédération africaine de football va à présent se pencher sur ce dossier.

Sport News Africa a appris que c’est ce mardi 28 février que le jury disciplinaire de l’instance va étudier les raisons de la non-participation de l’Equipe du Maroc afin de déterminer les responsabilités dans un camp comme dans l’autre. L’instance statuera également sur le discours prononcé par le petit-fils de Nelson Mandela lors de la cérémonie d’ouverture. Un discours dé­noncé par la partie marocaine, notamment au sujet des propos du Sud-Africain sur le Sahara occidental. La Caf avait annoncé l’ouverture d’une enquête.

Sportnewsafrica