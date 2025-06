L’Equipe nationale locale du Sénégal a entamé sa préparation pour le Chan 2025, prévu du 2 au 30 août en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya. A cette occasion, les hommes de Souleymane Diallo vont se jauger face à la Guinée au mois de juillet. Les deux sélections ont prévu deux matchs amicaux au Sénégal, les 4 et 7 juillet.

Les équipes qualifiées pour le prochain Chan 2025 sont dans la phase de préparation. C’est le cas du Sénégal et de la Guinée qui comptent partager un même programme. Les deux sélections devant s’affronter en amical dans une double confrontation.

Absent pour la prochaine Can 2025, le foot guinéen peut se consoler avec sa participation au Chan. Et pour cela, il faut bien préparer l’équipe afin qu’elle performe durant ce tournoi, prévu du 2 au 30 août en Tanzanie, en Ouganda et au Kenya.

C’est ainsi que dans quelques jours, les joueurs du Syli local seront en stage de préparation, de même que leurs homologues du Sénégal.

Les deux camps ont décidé de se serrer les coudes pendant cette étape. Ils se sont accordés pour que leurs équipes livrent des rencontres amicales dans le but de tester le niveau d’assimilation des entraînements.

Ainsi, selon les informations du média guinéen Conakry-sports, la Guinée a, en effet, décidé de faire sa préparation au Sénégal, ponctuée par deux matchs amicaux, prévus les 4 et 7 juillet au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.

Retour en stage des Locaux le 30 juin

Justement, concernant le plan-programme des hommes de Souleymane Diallo, ils vont retourner en stage à partir du 30 juin. Le temps de préparer les deux matches-tests contre la Guinée. Après les joueurs vont rester en regroupement jusqu’au 13 juillet.

Les Lions locaux sont champions en titre du Chan. Entraînés par Pape Thiaw à l’époque, ils ont remporté le trophée en 2023 à Alger, en dominant l’Algérie en finale.

Pour cette nouvelle édition où il va défendre son titre, le Sénégal est logé dans le Groupe D avec le Nigeria, le Soudan, et le Congo-Brazza qui a remplacé la Guinée Equatoriale.

