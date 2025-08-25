Tenant du titre, le Sénégal s’est fait respecter en sortant l’Ouganda (1-0), décrochant du coup son billet pour les demi-finales du Chan 2025, avec comme prochain adversaire le Maroc. A l’issue de ce match héroïque et appliqué, Souleymane Diallo a loué le mental de ses hommes et la profondeur de son banc.Par Hyacinthe DIANDY –

C’est fait, le Sénégal est en demi-finale du Chan 2025. Les Lions locaux ont éliminé l’un des pays-hôtes, et dernier en lice, l’Ouganda, samedi sur la pelouse du Mandela National Stadium de Kampala. Dans un match maîtrisé, les hommes de Souleymane Diallo sont venus à bout des «Cranes» (1-0) grâce à une réalisation de Oumar Ba à la 62e minute de jeu. A la retombée d’un long centre de Libasse Guèye depuis la gauche, le jeune attaquant de l’Us Gorée contrôlait au second poteau, puis tirait du pied droit dans le petit filet opposé du portier adverse, Joël Mutakub­wa.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur a surtout salué l’esprit d’équipe de son groupe, en mettant le curseur sur le mental et la profondeur de son banc. «Le football de haut niveau a ses exigences et, sous cet aspect, le mental a une place prépondérante dans la recherche de performance. D’ailleurs, pour pouvoir quantifier l’aspect physique, on met l’accent sur le mental. La profondeur du banc est également importante, car ceux qui commencent une compétition ne sont généralement pas ceux qui la terminent. Heureusement, aujourd’hui, des garçons comme Issa Kane et Bonaventure ont pu pallier l’absence de Yaya Ly (…) Je pense que nous avons agi sur ces déterminants-là pour pouvoir gagner ce match.»

«On est restés costauds derrière, avec des garçons qui savent gagner les premiers et deuxièmes ballons»

Qu’en est-il de la stratégie ? «Nous avons joué face à une très bonne Equipe ougandaise, mais il faut souligner la bonne entame de match de l’Equipe du Sénégal. On avait deux options après avoir mené au score : soit on allait les chercher haut, soit on restait costauds derrière. On a décidé de prendre la deuxième option car on sait qu’on a des garçons qui savent gagner les premiers ballons, mais aussi les deuxièmes. On a très bien réussi à le faire dans les dernières minutes du match. Et même si ça a donné l’impression qu’on était dominés, c’était une stratégie bien choisie», a décortiqué le technicien sénégalais.

En se hissant pour la deuxième fois consécutive dans le dernier carré, le tenant égalise le record du Maroc, première équipe à réaliser une telle performance en 2018 et 2020. Justement, ce mardi, le Maroc sera le prochain adversaire des Sénégalais dans une bataille de Lions qui s’annonce prometteuse. Ce sera la première fois que les deux pays s’affronteront dans l’histoire du tournoi. L’autre demi-finale opposera le Soudan à Madagascar.

Kenya, Tanzanie et Ouganda éliminés : Carton vide pour les pays-hôtes

La Caf a voulu innover en confiant pour la première fois l’organisation d’une compétition majeure à trois pays-hôtes : Kenya, Tanzanie et Ouganda. Une manière sûrement de leur offrir un «échauffement» en vue de la Can 2027 dont ils seront les organisateurs.

Mais si au niveau de l’organisation de ce Chan 2025, tout semble normal, par contre, côté sportif, c’est le fiasco pour les trois pays de l’Est, tous éliminés dès les quarts de finale. En effet, après le Kenya et la Tanzanie, battus respectivement par Mada­gascar (1-1, 3-4 ap. tab.) et le Maroc (0-1) la veille, l’Ouganda est aussi passé à la trappe après son revers face au champion en titre. Des contre-performances que ces trois pays devront analyser lucidement en vue de faire mieux chez eux en 2027.

Il faut cependant souhaiter que cela n’impacte pas la présence du public lors des demies et de la finale de cette édition 2025.

