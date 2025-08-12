Le Sénégal rencontre le Congo ce mardi en match comptant pour la deuxième journée du Groupe D du Chan 2025. Un match prévu à 14h Gmt à l’Amaan Stadium de Zanzibar. Avec comme enjeu une place en quart de finale, ce match est «piégeux», selon le coach des Lions locaux.

Après leur entrée en lice réussie face au Nigeria (1-0, Groupe D), les Lions locaux entendent valider d’ores et déjà leur qualification pour les quarts de finale. Cela passera par une nouvelle victoire, face au Congo, un adversaire que les tenants du titre n’ont jamais rencontré auparavant dans l’histoire du Chan.

De son côté, le Congo serait inspiré de s’imposer, pour ne pas voir apparaître une épée de Damoclès au-dessus de la tête avant son dernier match de poule contre le Nigeria, perçu comme l’autre favori du groupe. Et pour cause, les Diables Rouges A’ n’ont arraché qu’un seul point en ouverture devant le Soudan (1-1).

A noter que les Congolais n’ont plus accédé au tour à élimination directe depuis 2020 et le quart de finale perdu contre le Mali (0-0, 5 tab 4). Il s’agissait de leur deuxième qualification, consécutive de surcroît, après 2018.

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur Souleymane Diallo estime que ce match peut s’avérer piégeux. D’où la nécessité de mettre toute son expérience en œuvre pour éviter les écueils souvent rencontrés à ce stade d’une compétition.

Et ce deuxième match n’est pas seulement une quête de trois points, mais une volonté de préserver la dynamique positive des Lions locaux et de garantir un parcours sans accroc en Tanzanie.

«Nous avons envoyé des collègues qui ont regardé le premier match du Congo, et un rapport m’a été envoyé, que j’ai exploité», explique Diallo. Ce travail a permis d’affiner une stratégie adaptée à une équipe qui présente une organisation solide en défense et fait preuve d’une grande résistance collective. Il a aussi précisé que l’Equipe congolaise utilise une formation 4-2-3-1, avec des latéraux actifs qui étirent le jeu sur les ailes pour créer des espaces.

Le plan de Diallo contre le Congo

En clair, le Sénégal sait que le Congo s’appuie sur des ailiers rapides pour étirer le jeu et sur des attaquants capables d’exploiter les espaces laissés derrière. Malgré cette menace, le champion d’Afrique U17 avec le Sénégal insiste sur la nécessité pour ses joueurs d’imposer leur jeu. «Le plus important, c’est ce que nous faisons pendant le match. Nous essaierons d’appliquer un plan contre le Congo, en nous concentrant sur la possession et la création d’occasions de but», a-t-il ajouté.

Au-delà de la simple neutralisation de l’adversaire, le Sénégal veut dicter le tempo de la rencontre. Ce combat tactique sera déterminant pour la suite du tournoi, et les Lions locaux, forts de leur statut de champions, entendent rester maîtres de leur destin.

hdiandy@lequotidien.sn

(avec africafootunited)