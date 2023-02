En finale pour la première fois de son histoire, l’Equipe nationale locale fera face à l’Algérie ce samedi à Alger. Un an après le premier sacre des Lions à la Can, les locaux ont une chance d’écrire une page de leur histoire.

Par Woury DIALLO – L’Equipe nationale locale sera au rendez-vous ce samedi, pour la finale de la 7e édition du Championnat d’Afrique des nations (Chan), face à l’Algérie, pays-hôte de la compétition. Et cela, après une qualification historique en finale, en trois participations au Chan. Comme un symbole, c’est quasiment un an après la date anniversaire du premier sacre continental de l’Equipe nationale A, au Cameroun, lors de la Can 2021. Un anniversaire qui devrait être une source de motivation pour les poulains de Pape Thiaw.

Au-delà, ce match contre l’Algérie sonne aussi comme une revanche de la Can 2019, perdue par la bande à Sadio Mané face à Ryad Mahrez et compagnie en terre égyptienne. Même si, pour Lamine Camara et ses partenaires, il ne s’agit nullement de revanche à prendre, ce samedi face aux Fennecs, mais plutôt d’une finale à jouer et à gagner.

Du coup, revanche ou pas, les joueurs, tout comme les membres du staff technique, n’ont qu’un seul rêve : rentrer avec la coupe. Ce qui serait une belle récompense pour le football local, souvent critiqué pour ses contreperformances dans le continent.

Pape Thiaw : «Rentrer avec la coupe»

«On jouera face à une très belle Equipe algérienne, dans une ambiance merveilleuse. On fera tout pour remporter ce trophée et rentrer avec la coupe. C’est notre objectif. On s’est bien préparés sur tous les plans. L’Algérie a des points faibles qu’on doit exploiter. L’Algérie, c’est plus le collectif que les individualités. Les Algériens sont bons dans la transition et dans les balles arrêtées. Il faut rester vigilant», a expliqué Thiaw en conférence de presse, repris par wiwsport. Le message est clair pour le technicien sénégalais : «Jouer une finale, c’est bien. La remporter, c’est encore mieux.»

En face, c’est tout un pays qui rêve de titre. Sur ce chapitre, le sélectionneur des Fennecs estime avoir trouvé les mots pour booster le moral de son groupe. «Nous savons ce que nous voulons faire. Cette rencontre sera complètement différente. C’est comme si nous repartons de zéro dans nos têtes. J’ai dit aux joueurs que c’était le match de leur vie. Je les sens très sereins et très heureux d’être en finale», a confié le technicien algérien.

Le duel entre Sénégalais et Algériens s’annonce palpitant. Verdict ce samedi à 19h 30 Gmt.

