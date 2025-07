Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, co-organisateurs du Chan 2025, peaufineront leurs préparatifs avec un mini-tournoi à quatre nations à Arusha, en Tanzanie, du 21 au 27 juillet (voir notre édition d’hier). Ces trois pays-hôtes d’Afrique de l’Est devaient être rejoints par le Congo-Brazzaville, qui participera également au Chan. Mais aux dernières nouvelles, relayées par le site totalsportsn.com, la sélection congolaise a été contrainte de se retirer à la dernière minute, en raison de difficultés logistiques.

Du coup, et pour pallier cette absence, les organisateurs, selon nos confrères, ont fait appel au Sénégal, qui a accepté de participer afin de maintenir le format de ce tournoi-test. Une info confirmée par une source fédérale qui informe que les Lions locaux, au nombre de 25, vont quitter Dakar ce lundi matin. En vue de la préparation du Chan, c’est en tout cas une bonne nouvelle pour le sélectionneur Souleymane Diallo, qui avait déjà eu à bénéficier de deux matchs-tests contre la Guinée. Organisé sous l’égide du Conseil des associations de football d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale (Cecafa), ce tournoi vise à aider les nations participantes à évaluer la cohésion de leurs équipes et à effectuer les derniers ajustements.

Ce mini-tournoi se déroulera selon un format de poule, chaque équipe disputant trois matchs. L’équipe ayant accumulé le plus de points à l’issue de toutes les journées sera victorieuse. Pour la première journée (21 juillet), les Harambee Stars affronteront les Cranes d’Ouganda, tandis que la Tanzanie fera face au Sénégal qui, après, va jouer l’Ouganda. Notons que les quatre équipes ont été placées dans des groupes différents pour le Chan : le Kenya dans le Groupe A, la Tanzanie dans le Groupe B, l’Ouganda dans le Groupe C et le Sénégal dans le Groupe D.

