Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) a un nouveau Se­crétaire général. A l’issue du congrès ordinaire qui s’est tenu ce samedi 5 avril, Bamba Kassé a passé la main à Moustapha Cissé. Ce technicien à la Radio­télévision sénégalaise (Rts) a remporté l’élection par 28 voix sur les 47. Il avait en face son challenger, Ndiol Makka Seck, du quotidien Le Soleil. Moustapha Cissé est ainsi le premier technicien à présider aux destinées du Synpics. Il succède à Bamba Kassé qui était à la tête du syndicat depuis 2019 et qui n’était pas candidat à sa propre succession. Le congrès du Synpics avait pour thème : «Appli­cation de la Convention collective : 5 ans après.» Des acteurs de la presse, d’anciens journalistes et des autorités du ministère ont pris part à la rencontre. Le nouveau Secrétaire général du Synpics, à la tête de la section Synpics de la Radio­télévision sénégalaise (Rts) depuis 12 ans, aura à relever des défis importants concernant l’application de la Convention collective et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs des médias. Dans les prochains jours, un nouveau Bureau exécutif national (Ben) sera mis en place.