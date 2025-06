La Société de télécommunications Free change de marque. L’opérateur de téléphonie mobile, maintenant contrôlé par le groupe Axian Telecom, a été rebaptisé hier Yas. Présent dans plusieurs pays africains, le nouvel acquéreur, Axian Telecom, a décidé d’unir les forces de ses opérateurs en créant une marque commune, selon les explications des responsables de la filiale sénégalaise. Mieux, ajoutent-ils, «Yas Sénégal fait partie d’un groupe panafricain ambitieux qui partage une vision commune : digitaliser l’Afrique grâce à une technologie inclusive et impactante. Avec une présence dans plusieurs pays et plus de 40 millions de clients, Axian Telecom nous offre les ressources et les synergies nécessaires pour répondre aux défis d’un monde en constante évolution».

Pour rappel, Yas est la 4e mutation de la société. Elle s’appelait Sentel à ses début, ensuite Tigo, avant d’être commercialisée sous le nom de Free, suite à l’acquisition de l’entreprise par le consortium Teyliom, Njj et Axian.

Aujourd’hui, les dirigeants disent au revoir à toutes ces marques avec lesquelles la société a grandi. «Nous accueillons une nouvelle force, Yas ; une marque africaine qui unit le continent dans ses possibilités. Nous sommes con­vaincus que Yas s’appuiera sur le succès et l’héritage que nous avons bâtis et continuera à offrir des solutions technologiques transformatrices et inclusives à tous les Séné­galais», a promis Kamal Okba, le Directeur général.

