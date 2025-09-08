Le réaménagement du gouvernement de Ousmane Sonko a, une fois de plus, conduit à la désignation d’un nouveau ministre de la Culture, en la personne de Amadou Bâ, député du parti Pastef. Consolation pour les acteurs culturels, le ministère trouve une nouvelle complémentarité auprès du tourisme et de l’artisanat.

Après quelques mois de compagnonnage erratiques avec la jeunesse et les sports, le département de la Culture se retrouve dans un nouvel attelage. A la faveur du réaménagement gouvernemental de ce samedi, il faudra désormais compter avec un ministère de la Culture, de l’artisanat et du tourisme. Cette nouvelle combinaison est la réponse du gouvernement de Ousmane Sonko à ces nombreuses voix qui se sont élevées ces derniers mois pour demander une séparation du département de la culture d’avec le sport et la jeunesse. Pendant les quelques mois qu’elle a passés à la tête du «super» ministère de la Jeunesse, des sports et de la culture, Khady Diène Gaye a plus que démontré le caractère aléatoire de cet assemblage. Aujourd’hui, l’arrivée du député Amadou Bâ à la tête d’un ministère de la Culture, de l’artisanat et du tourisme apporte un nouvel espoir. D’aucuns estiment en effet que combiner la culture au tourisme et à l’artisanat est le choix de la logique et de la complémentarité. Si en sus, cet attelage est complété par un secrétariat d’Etat à la Culture, aux industries culturelles créatives et au patrimoine historique, les acteurs affichent l’optimisme. Dr Bakary Sarr, qui reste à son poste, salue cette confiance renouvelée. Dans une réaction sur les réseaux sociaux, il indique : «Ma reconduction dans l’équipe gouvernementale est une source supplémentaire de motivation dans la réalisation des objectifs assignés. La culture, avec le tourisme et l’artisanat, va davantage jouer un rôle majeur pour l’attractivité et la relance de l’économie du pays.»

Une fois la liste des ministres rendue publique, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu au pupitre pour donner le sens des réaménagements opérés. «La culture est importante. Beaucoup de pays se sont développés grâce à leur culture», assure-t-il. «La culture qui, comme disait l’ancien président de la République, Léopold Sédar Senghor, est au début et à la fin de toute œuvre de développement, a été rattachée au tourisme et à l’artisanat. Ce sont des activités extrêmement complémentaires, mais cela dénote de l’importance que nous donnons à cette branche importante des politiques publiques, la culture et les industries créatives», explique le Premier ministre.

Au Sénégal, le ministère de la Culture est sans doute un des départements les plus instables. A lui seul, Macky Sall avait nommé 6 ministres de la Culture dont Youssou Ndour, Mbagnick Ndiaye, Abdoul Aziz Mbaye et Pr Aliou Sow. Abdoulaye Wade avait également nommé plusieurs ministres de la Culture dont Amadou Tidiane Wone, Modou Bousso Lèye. Le duo Sonko-Diomaye est aussi parti pour rallonger la liste avec déjà Khady Diène Gaye et Amadou Bâ qui sont venus s’y ajouter. Depuis les années 2000, le département peine à nouer un bail de longue durée avec ses dirigeants. Et d’un autre côté, les résultats n’ont pas été toujours à la hauteur. Hormis quelques avancées notables liées notamment à l’adoption de textes de lois tels que la rémunération par copie privée, le statut de l’artiste, la création de plusieurs fonds pour le financement du cinéma, du livre et des cultures urbaines, les défis restent nombreux. A l’horizon, différentes manifestations d’envergure se profilent comme la Biennale d’art contemporain de Dakar dont la tenue en 2026 coïncide avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse.