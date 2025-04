Les disparitions d’illustres personnages du pays ne parviennent pas à entraîner une communion des cœurs dans la société. Les politiciens sont toujours emportés les uns contre les autres. A Pastef, on bout en apprenant que Macky Sall est honoré à l’international, et que Adji Sarr est hors de leur vengeance. La proxénète du Projet s’essaie à du chantage, on la renvoie à l’ombre vite fait. Mais la meilleure, c’est l’aboyeur de luxe qui est placé à la tête du Port. Plus occupé à suivre le fil des réseaux sociaux que les rotations des navires, il ne voit pas couler son service. Mais ce n’est pas grave, ça ne fera qu’augmenter le nombre de chômeurs. Dakar est frais, les cœurs sont chauds.

Par Sucré-Salé