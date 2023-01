Les autorités sont conscientes que la formation de ressources humaines de qualité est essentielle dans la lutte contre l’extrémisme violent. Hier, lors de la cérémonie du Cours inaugural de la rentrée académique 2023 et de la remise des diplômes des Masters Sécurité nationale et Défense, Sécurité et Paix du Cheds, Me Sidiki Kaba a insisté sur cet aspect.

Par Dieynaba KANE – «Pour être efficace, la lutte contre l’extrémisme violent doit se fonder à la fois sur l’action et, surtout, la prévention, par un diagnostic lucide des causes socioculturelles, économiques et politiques de la violence.» C’est ce que le ministre des Forces armées a fait savoir hier, lors de la cérémonie du Cours inaugural de la rentrée académique 2023 et de la remise des diplômes des Masters Sécurité nationale et Défense, Sécurité et Paix du Cheds. Selon Me Sidiki Kaba, cette lutte «doit viser l’inclusion par un dialogue multi-acteurs devant aboutir à une sécurité multidimensionnelle de l’être humain et de la société dans son intégralité». Ainsi, pour lui, «les réponses que nous devons apporter aux questions sécuritaires actuelles vont donc au-delà des seules actions des Forces de défense et de sécurité et requièrent des ressources humaines bien préparées aux nouveaux défis». Et M. Kaba d’ajouter : «Il s’agira de penser et développer des stratégies de sécurité nationale pouvant servir de tremplin pour les efforts de développement économique et social indispensables à la promotion humaine.» C’est d’ailleurs, souligne-t-il, «toute la raison d’être des programmes «Master Sécu­rité nationale» et «Master Défense, Sécurité et Paix».

S’adressant aux auditeurs, le ministre des Forces armées soutient que la formation qui leur «sera dispensée, contribuera à mettre à la disposition de l’Etat et du secteur privé, un vivier de ressources humaines de haut niveau disposant de l’expertise nécessaire dans les domaines de la défense et de la sécurité, pour appréhender les phénomènes sociaux et politiques qui jalonnent la vie de notre Nation».

Parlant de la traditionnelle leçon inaugurale, axée sur le thème : «La lutte contre le terrorisme dans le Sahel : symbiose entre l’Etat et les autres acteurs de la sécurité», le Général de Brigade Jean Diémé, Directeur général du Cheds, déclare que «le terrorisme défie l’intelligibilité de notre siècle, par le désarroi et la psychose qui figent les esprits, par la violence qui plonge les neurones dans l’hébétude et la torpeur». Selon lui, «il apparaît donc évident qu’il convient de s’armer de courage physique, moral et intellectuel pour en découdre avec le terrorisme». Et de poursuivre : «Car il est gros d’enjeux, qui montent rapidement en gamme pour menacer la viabilité de notre commune volonté de vivre ensemble, de même que l’intégrité de la forme de notre organisation politique actuelle la plus commune, c’est-à-dire l’Etat-Nation ou l’Etat tout court.» A en croire le Directeur général du Cheds, «le constat est que la survie de nos entités politiques suppose une mobilisation de tous les citoyens, non pas forcément sous les traits de la «Nation en armes» comme à Valmy en 1792, mais de citoyens conscients des soubassements du phénomène terroriste et décidés à le circonscrire, à défaut de l’annihiler».

La leçon inaugurale de cette cérémonie, qui portait sur le thème : «La lutte contre le terrorisme au Sahel : symbiose entre l’Etat et les autres acteurs de la sécurité», a été introduite par le professeur Abdoullah Cissé, ancien Rec­teur de l’Université de Bambey.

dkane@lequotidien.sn