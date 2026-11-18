Organisé à Dakar les 17 et 18 novembre 2026 par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), un séminaire national réunit les présidents des amicales des universités publiques du Sénégal. Placée sous le thème «Les présidents des amicales estudiantines du Sénégal : leaders pour la paix et l’excellence universitaire», cette rencontre vise à promouvoir la concertation, la responsabilité et le dialogue pour pacifier durablement les campus et replacer l’excellence au cœur de l’enseignement supérieur.

La sécurité d’une Nation ne se cantonne pas à ses frontières ; elle se forge également dans ses écoles, ses universités et à travers la qualité des relations entre ses citoyens. C’est la conviction profonde qui a animé le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds) en initiant ce mardi, un séminaire national de renforcement des capacités destiné aux présidents des amicales des universités publiques du Sénégal. Présidée par Fary Sèye, Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Mesri), la cérémonie d’ouverture a enregistré la présence de plusieurs éminentes personnalités dont le Général de corps d’armée, président du Conseil d’administration du Cheds, le Général de brigade Jean Diémé, Directeur général du centre, ainsi que d’anciens recteurs, médiateurs universitaires et figures de l’éducation.

Repenser le rôle des amicales : de la revendication à la coproduction de solutions

Dans son allocution de bienvenue, le Général de brigade Jean Diémé a rappelé la vocation du Cheds : développer une pensée stratégique capable d’éclairer l’action publique en articulant les questions de défense et de paix aux enjeux de gouvernance et de cohésion sociale. Il a salué l’initiative portée par le Professeur Mamadou Badji, directeur de la Recherche-Publication du centre, et coordonnée par le Professeur Boubacar Diop (Buuba).

Abondant dans le même sens, Fary Sèye a souligné qu’il serait historiquement inexact et politiquement contre-productif de réduire les organisations estudiantines à leur seule dimension contestataire. Les amicales constituent de véritables écoles de responsabilité, de négociation et de représentation. Toutefois, le Secrétaire général a rappelé aux jeunes leaders que «représenter, ce n’est pas seulement revendiquer. C’est aussi écouter, expliquer, négocier, prévenir les tensions et assumer les conséquences de ses décisions».

Une exigence partagée de stabilité et de souveraineté

Faisant écho à la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, formulée lors des concertations nationales sur l’enseignement supérieur -qui appelait à faire de l’université un «levier stratégique de souveraineté, d’innovation et de transformation sociale»-, les interventions ont insisté sur la nécessité de dépasser la culture de la confrontation permanente.

Les autorités ont reconnu que la paix universitaire ne saurait reposer sur les seuls étudiants. Elle nécessite une action constante des pouvoirs publics et des directions d’universités sur les causes profondes des crises : pression des effectifs, conditions de vie, contraintes pédagogiques et respect des calendriers.

Vers un cadre permanent de concertation

Pendant ces deux jours de travaux, les responsables estudiantines et étudiants auront l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur l’histoire des mouvements sociaux universitaires, les libertés académiques, la gouvernance et les techniques de prévention des conflits. L’ambition affichée de cette rencontre est de stimuler l’émergence d’un cadre de concertation inter-amicales pérenne, fondé sur la responsabilité partagée, le respect mutuel et le dialogue constructif. En clôturant la cérémonie d’ouverture, le représentant du Mesri a exhorté les étudiants à s’investir pleinement dans cette dynamique : «Soyez exigeants dans vos ambitions, responsables dans vos engagements et constructifs dans vos actions. Car la qualité du leadership que vous exercez aujourd’hui dans vos amicales façonnera celle des responsabilités que vous assumerez demain dans notre société.»