La récente visite de Tariq Ramadan au Sénégal a mis en lumière la naïveté, l’absence d’esprit critique ou encore l’ignorance de certains Sénégalais. On connaissait déjà l’outrecuidance de l’homme qui affectionne les coups d’éclat et semble avoir comme devise : une mauvaise publicité est toujours mieux que pas de publicité du tout. Il y a quelques années, à peine sorti de détention provisoire pour plusieurs accusations de viol, il s’était présenté à une conférence sur les violences faites aux femmes, provoquant, à juste titre, émois et remous parmi les organisateurs et participants.

Aller parader au Sénégal, alors qu’il a perdu toute crédibilité, pour donner des leçons de vie, de spiritualité et de bonne gouvernance aux Sénégalais, relève presque du burlesque. Ce qui est choquant est que M. Ramadan a été reçu en grande pompe par des autorités religieuses, dans des institutions académiques et même à la télévision nationale, qu’on peut qualifier de télévision d’Etat, cela s’apparente donc à une caution au sommet, tout du moins officieuse. Face à la gravité des accusations contre M. Ramadan concernant des affaires toujours en cours, le bon sens voudrait que l’on fasse preuve de prudence et de retenue, au lieu d’agir comme si de rien n’était, en lui déroulant le tapis rouge. Pourtant dans cette affaire, la simple question de l’intégrité aurait dû être suffisante pour freiner les ardeurs de ceux qui sont encore tentés de lui offrir une tribune, mais la criante discordance entre les discours et les actes avérés de M. Ramadan ne semble pas les déranger outre mesure. Ce n’est pas céder aux sirènes de la «cancel culture» que de soulever ce point, surtout quand on sait que l’homme s’est fait le chantre de la morale religieuse. Loin d’être une recherche de perfection, la cohérence entre les principes et les actions est un chemin, plus qu’une destination. Sur ce chemin, les écarts sont inévitables et témoignent de notre humanité. Le vrai travail consiste à réduire ces écarts et la meilleure façon d’y parvenir est d’appliquer les principes d’honnêteté et de responsabilité individuelle. Cela consiste à faire face à ses propres failles, sans se mentir, se trouver des excuses ou accuser des personnes ou les circonstances extérieures. Pour cela, encore faut-il être dans une logique d’évolution spirituelle et ne pas être enfermé dans une vision idéologique de la religion. Parler de principes et vivre aux antipodes de ces mêmes principes, et dans le cas de M. Ramadan, il ne s’agit pas d’écarts occasionnels mais d’un mode de vie bien ancré, et au mieux du contournement spirituel (spiritual bypassing), au pire de la duplicité. User de tactiques basées sur la peur et la culpabilité (c’est Dieu qui juge, un musulman se doit d’être solidaire envers un autre) pour faire taire tout questionnement ou critique sur des agissements avérés est de la manipulation. M. Ramadan va jusqu’à pointer pour nous les sujets beaucoup plus importants selon lui, vers lesquels nous devons diriger notre attention, faisant peu cas de notre autonomie intellectuelle. La dissonance cognitive doit être étouffante, ce qui expliquerait les divers stratagèmes utilisés pour détourner l’attention du vrai sujet. Pour tenter de redorer son blason dans un contexte où ses opportunités d’expression se restreignent partout ailleurs, tant sa crédibilité est entamée, le choix du Sénégal, pays à majorité musulmane, n’est pas un hasard. M. Ramadan peut également compter sur quelques éléments caractéristiques de notre époque, que l’on retrouve aussi chez les musulmans, comme la solidarité communautaire sans discernement, l’émotivité, la paresse intellectuelle, le besoin de représentation, la victimisation, le culte de la personne, l’importance accordée aux attributs extérieurs (titres, belle rhétorique, notoriété, statut social…) au détriment de vraies qualités intrinsèques. Ces éléments font que des spécimens comme Tariq Ramadan ont encore de beaux jours devant eux. M. Ramadan a dû bien rire sous cape en voyant tous ces Sénégalais courber l’échine devant lui, lui qui me disait il y a quelques années, que «les Sénégalais ne respectent pas les principes de l’islam». Celui-là même qui accuse quiconque questionne ses agissements de vouloir s’ériger en juge suprême, ne se gêne pas pour mépriser et juger un peuple dans sa globalité. Alors, chers compatriotes sénégalais, ne vous laissez pas berner par de belles paroles, sachez que l’estime aveugle que vous témoignez à M. Ramadan est loin d’être réciproque. Il a juste trouvé chez vous le terrain de jeu idéal pour son «agenda».

Ngoné NDIAYE

Genève, Suisse.