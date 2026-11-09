Le Budget 2027 tourne au bras de fer. En rejetant la première partie du projet de Loi de finances initiale (Lfi), la Commission des finances a installé une crise institutionnelle. L’Exécutif défend un budget de rigueur pour réduire un déficit pesant et faire face aux incertitudes mondiales. En face, les députés dénoncent des retards de transmission, des failles juridiques et un cadrage adossé à un texte rectificatif déjà rejeté. Au-delà des chiffres, c’est la sincérité des prévisions qui est contestée. Entre un gouvernement contraint au redressement et un Parlement intransigeant sur son rôle de contrôle, le dialogue est rompu. Reste à savoir qui cédera en premier.

Par Sucré-Salé