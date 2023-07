La 3ème édition du Festival de cinéma Camera 72 va se tenir du 10 au 12 juillet 2023, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. Cet événement sera articulé en plusieurs activités culturelles et scéniques qui prennent en compte toutes les disciplines artistiques. Il est placé sous le thème : «Trésors patrimoniaux : quelles coopérations africaines pour une restitution.»

Par Ousmane SOW – La salle de conférence du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar va accueillir la troisième édition du Festival de cinéma Camera 72. L’évé­ne­ment, prévu du 10 au 12 juillet 2023, est une activité de l’agenda programme intitulé Ini­tiatives arts et culture en mouvement pour le développement, lancé au mois d’avril 2019 au Musée des civilisations noires de Dakar. A l’initiative du journaliste culturel Alioune Diop, cet agenda-programme est articulé en plusieurs activités culturelles et scéniques qui prennent en compte toutes les disciplines artistiques. C’est aussi une démarche pour croiser les arts en permanence, d’après le journaliste et consultant culturel Alioune Diop, dans un communiqué. Placé sous le thème «Trésors patrimoniaux : quelles coopérations africaines pour une restitution», le Benin est le pays invité d’honneur et la République démocratique du Congo, pays invité spécial, souligne le communiqué.

Au menu de cette 3ème édition du Festival Camera 72 : Journées du documentaire artistique de Dakar, indique Alioune Diop, des documentaires d’art de ces pays frères seront projetés. «Il y aura des projections de films, des conférences et un renforcement de capacités pour les journalistes sur la problématique de la restitution des biens culturels africains», précise le document. Toutefois, pour services rendus aux patrimoines culturels africains et à la création contemporaine du continent, des distinctions de remerciements seront décernées aux chefs d’Etat Macky Sall, Patrice Talon (Bénin) et Antoine Félix Tshisé­kédi (République démocratique du Congo), annonce Alioune Diop, fondateur et administrateur de l’entreprise culturelle Productions artistiques et culturelles d’Afrique (Pacaf).