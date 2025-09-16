Un circuit de distribution identifié pour accéder facilement aux médicaments est réclamé par les médecins du privé du Sénégal. Ils ont fait ce plaidoyer à travers leur syndicat les regroupant et qui tenait samedi dernier son Assemblée générale ordinaire, précédée d’un panel pour lister les problèmes auxquels ils font face quand il s’agit d’approvisionnement en médicaments. Par Amadou MBODJI –

Les médecins du privé souhaitent avoir plus accès aux médicaments pour traiter leurs patients.

C’est ainsi qu’ils réclament la mise en place d’un circuit identifié qui leur permettra d’en disposer. C’est un appel fait, samedi dernier, par ces médecins privés, par l’intermédiaire du président du syndicat les regroupant, à savoir Dr Abdou Kane Diop. «Le médecin reçoit les patients, diagnostique, prescrit des médicaments, les dispense et surveille. Tout ce que nous cherchons, c’est d’avoir un circuit clairement identifié, sécurisé, pour nous approvisionner et ensuite que ce soit des médicaments de qualité. Nous ne sommes pas là pour nous porter contre un circuit qui serait bien pensé, non, loin de là. Nous œuvrons tous pour une amélioration de nos pratiques et sans les médicaments, le médecin ne peut rien faire», mentionne Dr Kane Diop, en faisant allusion à la loi 2023 06 du 13 juin 2023 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie et établissements privés de santé qui a fait l’objet d’un panel animé samedi dernier. Cette loi porte création de l’Agence de régulation pharmaceutique, qui a des implications pratiques au niveau de l’exercice de la médecine privée. Des incohérences se retrouvent au niveau de cette loi. «Nous avons pensé que dans la loi, il y avait quelques incohérences et quelques dispositions qui mettaient en péril ces dispositions, c’est-à-dire la disponibilité du médicament, l’accessibilité du médicament et la traçabilité. C’est juste pour ça», avance-t-il.

Revenant sur les difficultés rencontrées, les médecins du privé soulignent que les circuits de distribution des médicaments actuels ne sont pas adaptés à leurs besoins. Ils sont invités à s’approvisionner en médicaments auprès des pharmacies officielles, qui sont destinées au public et non aux professionnels de la santé. Ils estiment par ailleurs que la Pharmacie nationale d’approvisionnement et les grossistes répartiteurs devraient être en mesure de les approvisionner en médicaments de manière efficace. Cela permettrait de garantir la disponibilité et la sécurité des médicaments pour les patients.

Profitant de l’Assemblée générale du syndicat des médecins privés du Sénégal, Dr El Malick Niang, Secrétaire général dudit syndicat, invite par ailleurs ses autres collègues médecins du privé à rejoindre le syndicat pour mieux défendre les intérêts de leur corporation.

ambodji@lequotidien.sn