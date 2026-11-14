L’entrée en vigueur quasi simultanée des deux textes majeurs régissant le monde professionnel au Sénégal avait suscité de nombreuses interrogations sur le terrain. Pour éviter toute disparité d’interprétation au sein des inspections du travail et des institutions de prévoyance sociale, le ministre Mamadou Lamine Dianté a publié, le 10 novembre 2026, une circulaire d’application détaillée. Le document rappelle d’emblée le calendrier légal : promulguées le 3 septembre 2026, la loi n° 2026-18 portant Code du travail et la loi n° 2026-19 portant Code de la Sécurité sociale sont respectivement entrées en vigueur les 19 et 20 septembre 2026, conformément à la règle d’un jour franc après leur publication au Journal officiel.

Application immédiate et protection des contrats en cours

Le principe directeur posé par la tutelle est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle. En vertu de l’article 459 du nouveau Code du Travail, les dispositions nouvelles s’appliquent de plein droit aux contrats de travail en cours, sans jamais pouvoir constituer un motif de rupture. Mieux, le salarié conserve le bénéfice de ses avantages contractuels antérieurs dès lors que ceux-ci s’avèrent plus favorables que les nouveaux standards légaux. Si les situations définitivement constituées avant septembre 2026 ne sont pas remises en cause, tous les actes et effets juridiques postérieurs relèvent désormais du nouveau cadre. Autre clarification essentielle : l’absence de décrets d’application ne paralyse pas la réforme. Le ministre souligne que dès lors qu’une règle législative est suffisamment précise, elle s’impose immédiatement. C’est notamment le cas du télétravail, encadré par les articles 268 à 272 du Code du Travail. L’exigence d’un accord écrit, le respect de la durée légale du travail et le principe d’égalité de traitement entre télétravailleurs et salariés sur site sont pleinement effectifs sans attendre le décret complémentaire prévu pour les modalités secondaires. De même, les formalités administratives sont allégées pour les contrats à durée déterminée (Cdd) : la double procédure d’approbation et d’enregistrement issue d’un décret de 1963 est abandonnée au profit d’un dépôt préalable unique auprès de l’inspection du travail, quelle que soit la durée du contrat.

Avancées sociales : congé de maternité étendu et allocations familiales rouvertes

La circulaire apporte des réponses concrètes et très attendues sur les droits sociaux. Le congé de maternité, désormais fixé à dix-huit semaines consécutives (dont au moins douze semaines après l’accouchement) par l’article 277 du Code du Travail, bénéficie d’une application immédiate. Cette mesure profite également aux salariées dont le congé était en cours au 19 septembre 2026 : leur repos est automatiquement porté à dix-huit semaines au total au lieu de quatorze, avec le maintien intégral des indemnités journalières versées par la Caisse de Sécurité sociale. Seuls les congés achevés avant cette date butoir restent exclus du dispositif.

Par ailleurs, le nouveau Code de la Sécurité sociale permet la réouverture de certains droits éteints. Son article 203 relève de 21 à 25 ans l’âge limite d’attribution des allocations familiales pour les enfants poursuivant des études ou souffrant d’une infirmité ou d’une maladie incurable. Concrètement, un jeune ayant perdu le bénéfice de ces prestations à 21 ans mais n’ayant pas encore atteint 25 ans peut solliciter une reprise des versements depuis le 20 septembre 2026, sous réserve de remplir les formalités requises auprès de la Caisse de Sécurité sociale, sans toutefois pouvoir prétendre à un effet rétroactif financier pour la période écoulée. Parallèlement, l’article 325 sanctuarise les droits acquis et garantit la continuité des prestations déjà attribuées, telles que l’allocation de solidarité et l’allocation forfaitaire cadre.

Encadrement des procédures, textes en attente et rigueur pénale

Sur le plan procédural, la circulaire opère une distinction nette entre les deux codes. Tandis que les procédures de sécurité sociale (reconnaissance d’accident du travail ou recouvrement de cotisations) engagées avant le 20 septembre 2026 restent régies par les textes anciens jusqu’à leur terme, les nouvelles règles de procédure du Code du Travail s’appliquent immédiatement aux étapes restant à accomplir dans les dossiers en cours.

Le ministère identifie également avec précision les dispositifs temporairement suspendus à la publication de textes réglementaires. Il en va ainsi de l’application des nouvelles amendes administratives, de la délivrance des agréments pour les entreprises de travail temporaire et les agences de placement privées, ou encore de la mise en œuvre du régime de prestations dédié aux travailleurs indépendants, qui attend un décret spécifique.

Enfin, le volet répressif fait l’objet d’un rappel strict des principes constitutionnels. Les nouveaux textes alourdissent les sanctions en cas d’entrave aux missions des inspecteurs du travail ou des délégués du personnel, et créent de nouvelles infractions ciblant le harcèlement, la violence au travail ainsi que les ententes illicites contournant les règles de l’intérim. Conformément au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ces sanctions renforcées ne s’appliquent qu’aux faits commis après l’entrée en vigueur des codes, sauf en cas d’infraction continue qui perdurerait au-delà de septembre 2026. A l’inverse, toute disposition pénale plus douce profite immédiatement aux auteurs d’infractions non encore définitivement jugées. Pour garantir une harmonisation nationale, la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale (Dgtss) est chargée de centraliser toute difficulté d’interprétation et d’accélérer la finali