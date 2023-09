Après l’emprise de Liberté 6, le tronçon Case Bi-Hôpital Dalal Jamm a été nettoyé pour assurer au Brt des essais sans risques.

Par Abdou Latif MANSARAY – C’est le temps du nettoiement. L’emprise du Brt située au niveau du rond-point Case-Bi, sauvagement prise d’assaut par les petits tabliers et détenteurs de kiosques, a été libérée dans la nuit du mercredi à jeudi. C’est dans le cadre de l’opération de désencombrement initiée par le Cetud dans le cadre des essais des bus sur le tracé. Et pour nettoyer cet espace, le travail n’a pas été facile : des kiosques sauvages sont installés dans la rue, des camions et des gros porteurs mal garés. Et pour assurer la sécurité des autorités présentes, la police a déployé un dispositif de deux camions remplis d’éléments. Sans ou­blier la présence du Préfet de Guédiawaye, Ibra Fall.

Sur place, les riverains ont pris d’assaut le célèbre rond-point pour observer le spectacle. Dans la précipitation, les propriétaires de certains bagages sauvent ce qui peut l’être. Des cantines sont broyées et réduites en bloc de ferraille avant d’être jetées dans les camions. En quelques minutes, les deux voies allant vers Cambérène sont libérées. Mais l’opération va continuer sous la direction du directeur du Cetud, Dr Thierno Birahim Aw, qui va sillonner la route des Niayes. Toutes les voitures stationnées sur la voie publique ont été déplacées par une fourchette.

Faisant le point avec la presse, le Préfet Ibra Fall détaille : «Cette opération de désencombrement de l’emprise du Brt est due à la volonté du Cetud de procéder à des essais statiques des bus qui entrent dans le processus de mise en circulation effective des Bus rapid transit. L’emprise de cet axe fait face à un obstacle avec cette occupation anarchique, aussi bien sur la voie principale que les deux voies secondaires réservées à la circulation.» Sur le suivi réclamé par les riverains, le Préfet de Guédiawaye assure qu’une brigade spéciale sera chargée de veiller sur les emprises du Brt pour évidemment des raisons de sécurité.

Pour sa part, le Directeur général du Cetud renseigne que dans les prochains jours, les populations de Guédiawaye verront le bus en phase d’essai. Il dit : «C’est l’occasion de rappeler que ce projet très important pour répondre à la problématique de la conjonction à Dakar, est exclusivement réalisé pour l’intérêt des Séné­galais. C’est un projet attendu par les Sénégalais, mais je dirais même par le monde. Nous sommes en train de construire au Sénégal le premier Brt très capacitaire. A terme, 300 mille voyageurs (es) par jour sont attendus, mais ce Brt a l’avantage d’être respectueux de l’environnement, alimenté à 100% à l’électricité mais aussi à l’énergie solaire, et climatisé. Donc c’est une première mondiale. Et les couloirs doivent être libérés de toutes les occupations irrégulières et nous appelons la population à un engagement citoyen pour faire de ce projet le leur.»

Il faut savoir que la ligne du Bret sera ouverte en en décembre prochain. D’un coût estimé pour le moment à 300 milliards de francs Cfa, le Brt va traverser les communes de Cambérène, Patte D’oie, Grand-Yoff, Dieup­peul-Derklé, Sicap-Liberté, Mermoz-Sacré Cœur, Grand-Dakar, Point E-Amité, la commune de Fass-Colobane, Gueule Tapée, Médina et enfin Dakar-Plateau.

latifmansaray@lequotidien.sn