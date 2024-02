Le Clasico va se jouer ce samedi au Stade olympique Lluis Companys, à 14h 15 Gmt. C’est le match qui va retenir toutes les attentions en cette fin de semaine. Avant cette rencontre, Xavi, l’entraîneur du Barça, en conférence de presse, a répondu à plusieurs questions dont celle portant sur la saison de Jude Bellingham avec le Real Madrid.

Xavi : «Joao Félix est un joueur-clé pour nous, c’est notre Bellingham»

C’est clair. Jude Bellingham sera l’un des dangers pour le Barça lors de ce Clasico. Le milieu offensif est en grande forme avec 11 buts et 3 passes décisives en 12 matchs. Même si Xavi reconnaît ses qualités, il pense que Joao Félix est là aussi pour mettre en difficulté la défense madrilène.

«Bellingham est très important pour Madrid, c’est un grand joueur. Il peut être décisif pour son équipe, comme Joao Félix peut l’être pour le Barça. Il est un joueur-clé pour nous, c’est notre Bellingham», a-t-il déclaré devant les médias.

Sorti sur blessure face au Chakhtior Donetsk, Joao Félix va bel et bien jouer son premier Clasico. La blessure du Portugais n’est pas sérieuse. Alors, il sera présent pour affronter le Real Madrid ce samedi.

La présence de Joao Félix, une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid. Et pour cause, depuis son arrivée au Barça sous forme de prêt cet été, le milieu offensif portugais performe. Il enchaîne les belles prestations et a une présence constante sur le plan offensif. Il est aussi décisif. Après 10 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Benfica a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives.

Les défenseurs du Real Madrid doivent surveiller de près Joao Félix. Il est en forme, tout comme Jude Bellingham.

Concernant les nombreux blessés notés chez les Catalans, Xavi se montre optimiste : «Les 5 joueurs blessés sont désormais là et veulent jouer. C’est pour moi une excellente nouvelle.»

Mais déjà, il pourra compter sur son avant-centre Robert Lewandowski, qui était annoncé très incertain. «Il va bien, je n’avancerai pas la composition ni les indices, il va bien et je déciderai demain», a-t-il déclaré.