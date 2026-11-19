Deuxième africain et 18e mondial, le Sénégal conserve sa place au classement Fifa de novembre, publié ce mercredi. Les champions d’Afrique en titre sont les premiers à valider leur billet pour la phase finale de la Can 2027, après quatre journées des éliminatoires.

Par Woury DIALLO – La Fifa a dévoilé, ce mercredi, le classement de novembre après la trêve internationale. Première Nation africaine à se qualifier pour la phase finale de la Can 2027, après la quatrième journée des éliminatoires, le Sénégal conserve la deuxième place sur le continent. Coachés par Patrick Vieira, les Lions ont enregistré trois victoires contre un nul, et occupent la tête du Groupe J avec 10 points, devant le Mozambique (7 pts), l’Ethiopie et le Soudan, trois points chacun. Les champions d’Afrique en titre restent derrière le Maroc qui conserve la première place en Afrique. Les finalistes de la dernière Can, à domicile, réalisent une performance exceptionnelle sur le plan mondial en gagnant deux places et se hissent au 5e rang. C’est d’ailleurs le meilleur classement de l’histoire du football du Royaume chérifien.

Côté sénégalais, malgré les performances réalisées sur le continent, les Lions restent à la 18e place sur le plan mondial.

Un classement mondial toujours dominé par l’Espagne (2004, 48 points), championne du monde en titre, malgré sa défaite contre l’Angleterre (2-3). La Roja devance l’Argentine (1966, 13 points), la France (1950, 82 points) et l’Angleterre (1938, 90 points). Le Portugal (6e) et le Brésil (7e) reculent chacun d’une place. La Belgique, les Pays-Bas et la Colombie, qui éjecte l’Allemagne du top 10, complètent ce classement.

La Libye de Youssoupha Dabo gagne 7 places

Sur le plan africain, d’autres pays ont réalisé de grosses performances. C’est le cas de la Libye, coaché par le Sénégalais, Youssoupha Dabo, qui signe la plus forte progression avec sept places gagnées et 22, 8 points supplémentaires. A l’inverse, la Mauritanie enregistre le plus lourd recul (-8 places). En difficulté dans les éliminatoires de la Can 2027, l’Algérie (32e, -4) et la Tunisie (64e, -3) chutent également. Les deux victoires obtenues face à la Mauritanie lors des éliminatoires de la Can 2027 permettent au Burkina Faso de gagner des places au classement. Les Etalons passent de la 62e à la 59e position mondiale, soit une progression de trois rangs. Sur le plan continental, la sélection burkinabè gagne également une place et se hisse au 11e rang africain. Une évolution qui confirme les bénéfices de ses dernières performances sur la scène internationale.

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