Dans un nouveau bulletin, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie annonce que le ciel sera ensoleillé à «passagèrement nuageux sur les régions nord et centre du pays», le temps sera nuageux à couvert par endroits avec des risques de faibles pluies à l’état de traces ailleurs. Avec l’éloignement des risques de pluies hors saison, les éleveurs peuvent pousser un gros ouf de soulagement.

Par Ousmane SOW – Un vent frais enveloppe la plupart des régions du pays depuis quelques heures. Le ciel a même versé quelques gouttes d’eau dans certaines zones. Même si le ciel sera ensoleillé à «passagèrement nuageux sur les régions nord et centre du pays», le temps sera nuageux à couvert par endroits avec des risques de faibles pluies à l’état de traces ailleurs. «Durant le reste de la période de validité, des passages nuageux seront notés sur la quasi-totalité du territoire. Une légère baisse des températures diurne sera notée sur la majeure partie du territoire avec des pics de températures maximales qui n’excéderont pas 35°C», note l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) dans son dernier bulletin d’informations. «Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur nord à nord-est et d’intensité faible à modérée», ajoute l’Anacim. Cette prévision à très courte échéance est valable jusqu’au 1er janvier 2023 à 12h 00.

Cette situation chasse la peur, qui avait étreint les éleveurs, qui redoutaient les drames qui risqueraient d’advenir avec la survenue d’éventuelles précipitations en cette période. Dans son bulletin du mercredi, l’Anacim avait annoncé que le Sénégal devrait recevoir entre le 28 et le 30 décembre, des pluies hors saison, accompagnées d’orages dans certaines localités. «Les pluies accompagnées d’orages dans certaines localités seront particulièrement notées en Casamance, sur les régions centre et nord-est, à partir de la matinée du mercredi 28 décembre jusqu’au vendredi 30 décembre 2022. Sur le reste des localités, en l’occurrence Dakar, Saint-Louis, Louga et Kédougou, les probabilités de pluies y seront faibles», annonçait le bulletin. Pour l’instant, les nuages s’éloignent…