Par Amadou MBODJI –

«Explorer les traditions culinaires mondiales, l’entrepreneuriat et l’innovation agricole», tel est le thème de la 7e édition du Cmd Food Tour accueillie par la capitale sénégalaise. Cette foire culinaire, qui a été organisée le 18 avril 2025, au Monument de la Renaissance africaine, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de valorisation du patrimoine culturel et touristique à travers la gastronomie.

«Nous aidons les pays à promouvoir leurs opportunités de tourisme et également leurs opportunités d’investissement et de commerce. C’est l’une des raisons pour lesquelles, aujourd’hui, nous avons pensé à organiser ce nouvel événement appelé Cmd Tourism and Trade Sales», a expliqué Cécile Mambo, co-fondatrice du Cmd Tourism and Trade Sales.

Rapprocher les pays constitue une chose très importante aux yeux des organisateurs. «Nous avons pensé qu’il était important de rapprocher les pays pour faciliter les relations de commerce, surtout dans le domaine du tourisme. Le tourisme gastronomique devient de plus en plus important. Pendant très longtemps, c’est un secteur du tourisme qui a été négligé. Donc, il est important de promouvoir la diplomatie culturelle, la diplomatie économique, et à travers la transformation de nos produits locaux», note-t-elle.

Les organisateurs ont «pu relier le tourisme gastronomique au commerce et aux exportations». Il y a des pays comme le Niger, le Sénégal, entre autres, «qui ont apporté certains de leurs produits agro­alimentaires transformés».

Cet événement, qui a enregistré la présence d’ambassadeurs africains et de personnalités du gouvernement, avait pour objectif de promouvoir la gastronomie africaine, en particulier la cuisine sénégalaise.

Sur un stand mettant en lumière la richesse de notre art culinaire et la diversité de notre offre touristique, les participants et visiteurs du jour ont pu vivre une expérience riche autour du plat national inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco, le «Thiébou Diène».

L’événement a été rehaussé par la présence de Sa Majesté impériale Olori Ashley Afolasade Ojaja-Ogunwusi, reine de l’île d’Ife chez les «Yoruba» au Nigeria, en visite privée au Sénégal, et qui a spécialement apprécié sur le stand de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt), les saveurs culinaires du Sénégal, ainsi que son hospitalité légendaire.

ambodji@lequotidien.sn